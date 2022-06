Julión Álvarez reapareció en Spotify pero la plataforma vuelve a eliminar sus canciones

Julión Álvarez se presentó en las instalaciones de la Velaria de la Feria Estatal de León 2022, dónde los asistentes tuvieron una noche de fiesta. A pesar de todo, en está ocasión los lugares más cercanos al escenario no se llenaron FOTO: JORGE ORTEGA CUARTOSCURO.COM

El intérprete de canciones como “Qué Ganas, No sé” y “El aferrado”, Julión Álvarez, está de vuelta. Aunque los fanáticos celebraron el anuncio, no faltó la polémica y la confusión ya que varias de su canciones más populares desaparecieron al poco tiempo de la conocida plataforma Spotify.

“Gracias Spotify por volver a poner el mejor álbum del mejor artista mexicano”, expresaba uno de los seguidores aludiendo a la producción Julión Álvarez y su banda norteño con temas como “Pongámonos de acuerdo”, “Me voy a vengar” y “El amor de su vida”.

El gusto les duró poco ya que en plena madrugada, las famosas canciones desaparecieron de la plataforma, causando el enojo de los suscriptores quienes recurrieron a las redes sociales para apuntar contra Spotify. Se trata de la segunda vez que varias de las canciones del intérprete se filtran por este medio, tal como ocurrió el pasado 8 de junio cuando estuvo disponible “Tú no tienes la Culpa”, uno de sus grandes éxitos.

El cantante no escapa a la polémica. Además de ser una figura controversial señalado de supuesto machismo y misoginia, el famoso fue incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos pos supuestos vínculos con el narcotráfico, situación que finalmente se aclaró y finalizó con su esperada exclusión de dicha lista.

Ante los medios expresó su emoción e incluso rompió en lágrimas, además de que insistió en recuperar el tiempo y enfocarse en el trabajo. “Hay mucho trabajo, tenemos que reactivarnos en plataformas digitales, los procesos para poder obtener esas herramientas eso es prioridad”. También insistió en las acciones legales de su equipo de abogados para poder restablecer los derechos y autorizaciones para el uso de sus cuentas en redes sociales así como la publicación de sus canciones en plataformas digitales.

Sobre los famosos y colegas que se alejaron en medio de la polémica, agregó: “No me atrevo a juzgarlos por haber bajado la música que habíamos grabado con ellos, yo sé que no depende de ellos, también conozco muchos que se dejan manipular, no los juzgo, borrón y cuenta nueva”, expresó.