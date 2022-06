“Las estrellas bailan en Hoy”: qué pareja fue eliminada del reality

La tercera temporada de “Las estrellas bailan en Hoy” ha estado llena de adrenalina, tensiones y conflictos. También de participantes que se han despedido del baile debido a inesperadas lesiones o por otros compromisos profesionales.

Galilea Montijo anunció este 17 de junio los resultados de la votación para definir qué pareja sentenciada quedaba fuera del reality show. Entre los famosos que bailaron este viernes estuvieron Toñita y Chao; Alex Durán y Belinda; Raúl Magaña y Yuliana Peniche; y Óscar Medellín y la actriz Cynthia Aparicio.

Magaña y Peniche fuero salvados por el voto del público. Luego tomó la palabra el juez invitado, Albertano, quien decidió salvar a todos los sentenciados, considerando que varias de las parejas aún se están acomplando en esta etapa de repechaje. “Todos están salvados el día de hoy para mí, nadie se va”, expresó entre los aplaudos en el set.

En las redes sociales opinaron sobre las presentaciones “Es una pena que la opinión del público no cambie tanto como para dejar de votar por Manelik y Carlos, y mejor votar por parejas que realmente merecen continuar hasta el final como Luis Fernando y Violeta o Miguel y Stefania”; “Estuvo genial me encantan me encantan tod@s. Mucho éxito a todas las parejas. NUEVO MOMENTO NUEVA POSIBILIDAD”.

Uno de los momentos más emotivos de la gala ocurrión en la presentación de Toñita y Chao, quienes realizaron el último baile debido a la salida del español de competencia. “Aguanté todo lo que podía pero urge mi presencia en España con mi madre, es algo muy triste pero hay que pasarlo, es ley de vida, necesito estar ahí con mi madre”, dijo el famoso.

Su compañera Toñita también se emocionó a quien elogió: “Les deo a Toñita, sigan mantiéndola ahí, es una mujer que se lo merece, muy luchadora, seguro que va a llegar a la final”, La exacademíca dijo sentirse devastada. “Me sentí como en el aire porque sinceramente no sé qué va a pasar conmigo. Sinceramente agradexco a Chao”.