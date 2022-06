Mía Rubín y Víctor García pondrán a todos a bailar al ritmo de cumbia

Mía Rubín y Víctor García estrenan el sencillo 'No puedo ver la luz', un cover de The Weeknd. / Foto: Instagram

Los cantantes Mía Rubín y Víctor García presentan su más reciente sencillo titulado ‘No puedo ver la luz’, un cover en formato cumbia del tema ‘Blinding Lights’ de The Weeknd, con el que pondrán a todos a bailar “Desde que nace Cumbia Machine, lo que mi papá (Erik RubÍn) quiso, era tomar varios hits y llevarlos a la cumbia, es una fusión que combina tan bien y funciona” señaló Mía Rubín, por otro lado, Víctor compartió “Aquí el ego no participa, yo me siento en casa, no siento esa competencia, aquí le aplaudimos el uno al otro, hay sinergia y todo funciona muy bien”.

Mía Rubín y Víctor García estrenan el sencillo 'No puedo ver la luz', un cover de The Weeknd. / Foto: Cortesía

Asimismo, compartieron que la primera vez que presentaron la canción en vivo, el público desconocía la letra y nadie se lo esperaba “Tenemos elementos que juntos explotan y crean algo muy padre”, compartió Mía Rubín. A la par, Víctor García comentó como fue realizar la colaboración con Mía “Me siento fortalecido, satisfecho, maravillado, con fé al saber que existe un mundo como el de Mía, una nueva generación con valores, con ganas de crecer, queriendo hacer una carrera como se tiene que hacer, lo encontré en su familia y con Cumbia Machine”.

Ambos artistas compartieron que en Cumbia Machine Tour, aman ver a un público de todas las edades, que simplemente comparten su amor por la música y el baile “La energía que sentimos es increíble, hemos dado tres presentaciones y el ver a la abuelita, al niño y a todos disfrutando, es muy especial porque te das cuenta que es un proyecto muy versátil, que está hecho para todo tipo de artistas y personas, es muy familiar en todos los aspectos”, dijo Mía Rubín, añadiendo a lo anterior, mencionaron que con este proyecto se rompen los prejuicios y se fomenta la cultura musical.

Víctor García compartió que es una propuesta actual a la cumbia y se puede convertir en una tendencia que sin duda revolucionaría el mundo. Por otro lado, Mía Rubín agregó que la música es su vida “La música es toda mi vida, mi parte favorita es que puedo hacer lo que más me gusta desde que soy chiquita”, García agregó que la música lo ayuda a reinventarse, conocerte, “La música habla de lo que quieres compartir y recibir, en las canciones muestras partes de su vida, componer te abre las puertas al interior de tu persona”.

Mía Rubín y Víctor García estrenan el sencillo 'No puedo ver la luz', un cover de The Weeknd. / Foto: Cortesía

Sigue a Mía Rubín en redes sociales:

Sigue a Víctor García en redes sociales:

Sigue a Cumbia Machine en redes sociales: