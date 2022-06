Jungkook de BTS y Charlie Puth confirman colaboración 'Left and Right'. / Foto: TikTok / Twitter

Días atrás se reveló que el grupo de k-pop, BTS, conformado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, se tomaría un descanso para concentrarse en su carrera en solitario, pero sin dejar de lado sus actividades como septeto.

Jungkook de BTS y Charlie Puth confirman colaboración 'Left and Right'. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

Tras este anuncio, ARMY enloqueció y se preguntó qué pasaría con BTS, y tan solo un par de días después, se reveló que Jungkook, estrenaría un sencillo con el cantante Charlie Puth, cabe recalcar que no es la primera vez que trabajan juntos.

Fue en 2017, para celebrar el FESTA de ese año, que Jungkook y Jimin realizaron un cover del sencillo ‘We don’t talk anymore’ de Charlie Puth y Selena Gomez y lo titularon ‘We don’t talk anymore PT.2’ o segunda parte.

Y tan solo un año después, en 2018, para la entrega de premios MGA, llevados a cabo en Corea del Sur, Jungkook se unió a Charlie Puth para presentar el tema ‘We don’t talk anymore’, canción perteneciente al norteamericano, donde dejaron a más de uno boquiabierto, debido a que el idol, cantó en inglés.

Tras esto, ambos artistas se quedaron en el escenario y Charlie reveló que su canción favorita de BTS era ‘Fake Love’, acto seguido, cada uno de los seis miembros restantes del grupo de k-pop fueron apareciendo en el escenario, donde presentaron el tema antes mencionado.

Jungkook de BTS y Charlie Puth confirman colaboración ‘Left and Right’

Pero fue el pasado 16 de junio, que mediante un video publicado en TikTok, donde se reveló de manera oficial la colaboración entre Jungkook de BTS y Charlie Puth, la cual, llevará por nombre ‘Left and Right’ y estará disponible el 24 de junio.

@charlieputh Pre-save Left and Right (with Jungkook) !! Link in bio. (If we get 500,000 pre saves I’ll drop it on June 24.) ♬ original sound - Charlie Puth

“Memories follow me Left and Right

I can feel it over here (I can feel it over here)

You’ve taken every corner of my mind”

Jungkook de BTS y Charlie Puth confirman colaboración 'Left and Right'. / Foto: Instagram

Horas más tarde se compartió la portada oficial del sencillo, y se cree que tras esto, se encuentra un video musical oficial, a la par, se anunció que el sencillo estará disponible para compra física en formato CD y tiene un costo de 3.50 dólares y lo puedes adquirir mediante este link.

