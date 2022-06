Alaïa sorprende a su papá Toni Costa en “La casa de los famosos”

Este 19 de junio se homenajeó a los padres en varios países de América, incluyendo México. Entre las celebridades que se unieron a la fecha, estuvo el español Toni Costa, quien pasó la celebración lejos de su hija Alaïa, debido a su participación en el reality show “La casa de los famosos”, donde se mantiene confinado desde hace más de cinco semanas.

El coreógrafo, sin embargo, quedó sorprendido y conmocionado al recibir una sorpresa de su hija, a quien suele nombrar con nostalgia en la competencia. El anfitrión Héctor Sandarti le mostró el detalle de la pequeña de seis años radicada en Estados Unidos junto a su madre, la presentadora boricua Adamari López.

“Feliz día del padre, aunque estés disfrutando La casa de los famosos con tus amigos y te esté apoyando y te estoy viendo, yo estoy en tu corazón todo el tiempo. El tiempo pasa rápido. Te amo mucho papi, feliz día de los padres, te amo mucho. Mami, Lili, yo y Ava y todas las personas, tus amigos, tus amigas, te están apoyando para que ganes La casa de los famosos”, expresaba la niña en un video que dejó sin palabras a Toni quien rompió en llanto.

“Woooow la vida entera en una pantalla, qué lindo habla”, “Eres un súper papá!” y “Lloré contigo @toni ¡Que sorpresota! Dios bendiga tu paternidad. Bellísima Aläia”, se leyó entre los comentarios de los fanáticos. Otros elogiaron a la presentadora Adamari López por apoyar a la pequeña para que hiciera llegar el video a su padre “Una prueba mas que Adamari es muy buena madre madurez total”.

Toni Costa es una de las 17 celebridades que participa en la segunda temporada del reality show La casa de los famosos, transmitido por Telemundo. Al confirmar su ingreso a la casa, el bailarín español se mostró conmovido por tener que separarse de su hija, quien le dejó un pequeño detalle para que la recuerde durante el programa.

Se trata de un corazón rosa de peluche al que Toni suele abrazarse en sus momentos nostálgicos. “Mi corazón en mil pedazos, jamás habia sentido algo así al despedirme de mi princesa Alaïa, esta vez fue diferente, fue una despedida muy sentida, lloramos mucho juntos, nos abrazamos tantas veces, me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas llenas de amor, de sentimiento y a su vez de una manera tan madura y consciente, que mientras escribo esto, en mis ojos no caben mas lágrimas…La voy a extrañar tanto, que no se imaginan….”, escribió en sus redes sociales.