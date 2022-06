¿Alfredo Adame le fue infiel a Magaly Chávez?

Luego de ganar la corona y el título de “rey de la jungla” en el reality show “Soy famoso, sácame de aquí”, el actor mexicano Alfredo Adame intenta recuperar a su expareja, la modelo e influencer Magaly Chávez, pero esta parece estar más que decidida a pasar la página en su vida sentimental.

En recientes declaraciones al programa Venga la alegría, Chávez se refirió a supuesta infidelidad de su expareja, y habló de las actitudes extrañas que observó entre su entonces novio y su compañera de reality, Jessica Díaz. Aunque no pudo confirmar que ambos continúan en contacto o mantiene una relación, tampoco pudo negarlo.

“Jessica le exigía cosas a Alfredo como si fuera su pareja también...Me daba comida a mí ella decía: ‘¿Y a mí qué?’, y yo le decía: ‘Jessica, pero pues es mi pareja, no la tuya’. Eran pequeñas cositas que no me agradaban. ‘Pero, ¿por qué a ella sí le das y a mí no?’, le decía”, afirmó la modelo.

Durante la competencia “Soy famoso, sácame de aquí”, el actor estalló contra Magaly Chávez a quien celaba con frecuencia de sus compañeros. ““Él no sabe reconocer sus errores, no sabe pedir disculpas, y eso solo me dice que es una persona que no quiero que esté en mi vida”, dijo la modelo. Luego le expresó el actor: “No sé decirte si te puedo respetar... así no es una pareja, con razón no has durado con nadie porque no respetas lo que dices”.

Ya fuera de la competencia, Magaly habló de la experiencia a la que acudió sin saber que coindiría con su entonces pareja. “Yo me imaginé todo color de rosa, que sería mi aliado, va a estar simpre a mi lado, me va a ayudar en todo, pero fue todo lo contrario. Gracias Soy famoso, sácame de aquí, conocí un Alfredo muy diferente”, expresó en Vaya Vaya TV.

La famosa, quien dijo estar nuevamente soltera y sin compromiso, extendió un mensaje a su excompañera y amiga más cercana en el reality, Jessica Díaz. “A mí, quien me traiciona, lo único que puedo hacer es alejarme de esa persona. Yo no te voy a hacer lo mismo porque caería en la misma porquería que esa persona”, agregó.