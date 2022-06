La Academia 2022: nueva polémica de Lola Cortés contra Kabah

La Academia 20 años sigue dando de qué hablar, no solo por la desobediencia de sus alumnos, si no por las declaraciones polémicas de Lola Cortés, conocida como la “juez de hierro” por no guardarse ninguno de sus comentarios ácidos.

Tras pelearse con la exparticipante Toñita, quien la acusó de denigrar a los cantantes de ferias de pueblos, la bailarina y actriz ahora arremetió contra la conocida agrupación Kabah, que en los noventa popularizó canciones como “La calle de las sirenas”, “Te quiero tanto” y “Vuela más alto”.

Luego de que dos de los académicos, Cesia y Andrés, interpretaron el tema de la agrupación, “Vive”, Lola no guardó silencio y criticó a la recordada banda mexicana. “Vamos empezando con que es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa era María José, es todo, es Kabah, no estamos hablando de Queen”, opinó Cortés junto a otros del jueces, entre estos Ana Bárbara y Horacio Villalobos.

Las afirmaciones se viralizaron en las redes sociales y no tardaron en llegar a los exintegrantes de la famosa agrupación. Héctor Quijano, apodado “Apio”, fue uno de los primeros en responder de manera contundente contra Lola Cortés. “Me llegó un video de esta mujer Lolita Cortés criticando a Kabah”, dijo imitando los gestos despectivos de la bailarina y actriz.

Luego agregó: “Llevamos 30 años de carrera, y bien que mal, tenemos éxitos de muchos años. Yo no me voya meter con tu carrera porque hay mucho que decir, no, en realidad no hay tanto qué decir, una mujer de musicales de los noventa donde desapareciste. Nosotros no tenemos que disfrazarnos con este personaje de villana del 92 acabando a la gente y denigrando el trabajo de los demás. Respeta el trabajo de tus compañeros, te conozco bien, déjanos en paz”.

Lola Cortés, quien se ha caracteriza por ser la juez de hierro en las pasadas ediciones de La Academia, regresó más ácida que nunca. También tuvo dimes y diretes con la exacadémica Toñita, quien le pidió no subestimar a los cantantes de ferias de pueblo.

“Lolita dijo que los teatros eran equis, pero en la contestación que me hizo dice que ella ha trabajado en teatros desde chiquita, entonces quién se está contradiciendo Lolita, ojo con eso. Creo que me dijo ´estúpida´y no hay bronca.. no solo grandes artistas han estado en teatros del pueblo, ha estado Alejandra Guzmán, Juan Gabriel, y ellos no son equis”.