La Academia: Yahir esquiva una lluvia de memes en redes sociales

El multifacético Yahir ha demostrado a lo largo de su carrera que le gusta enfrentar los retos, así fue cuando ingresó a La Academia; además, sus primeros pasos como actor de telenovelas, los musicales y ahora su regreso a los realities shows, pero no como cantante sino como conductor.

El público ha estado a la expectativa desde arrancó la edición especial de La Academia, 20 años después del estreno de su primera temporada.

El reconocido reality show se ha convertido en la cuna de jóvenes artistas que buscan posicionarse en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, llegar a los primeros lugares requiere de gran compromiso y disciplina ya que la vida privada de los participantes queda al descubierto a través de las cámaras que muestran el día a día dentro de la casa donde se preparan en distintas disciplina de las artes

“Simplemente ésta edición de la Academia está a años luz de las anteriores ediciones son malos participantes Yahir no conecta, el director ni al caso, el foro horrible, y cantar con banda como q ya fue suficiente por qué no siguieron la línea de las ediciones pasadas?”, compartió @CeciVintage

Mientras que @Bere_888 agregó, “Lolita empezando a poner en su lugar a Yahir! No tarda en decirle que no conduce #DomingoDeAcademia”.

Tras su participación este domingo en el reality, Yahir dejó en claro que su trabajo no pasa desapercibido, ya sea para recibir críticas, inspirar memes o recibir apoyo.

“Ni Rubí tiene futuro en la música, ni Yahir en la conducción”, puntualizó @Luis_cosmico en Twitter.

Yahir. (Foto: TV Azteca.)

Yahir y su faceta como conductor

El programa se estrenó el pasado 12 de junio, y entro los jueces se encuentran Lolita Cortés y Arturo López Gavito que esta vez estarán acompañados de Ana Bárbara y Horacio Villalobos.

Yahir. Memes de su trabajo como conductor se suman en las redes. (Foto: Twitter.)

“A nadie le va gusta mi comentario, pero me gustaría que Yahir a la hora de conducir lo hiciera como si estuviera hablando, platicando, charlando divirtiéndose echando bromas candela, con sus amigos que se nos transmita eso a nosotros. Tiene todo y una personalidad chida pero si siento que se ve incómodo o se siente como robot . Cómo que no es él, que saque nos deje ver más su personalidad y no esté tan limitado no se si los jefes lo tengan o no le permitan ser o no hacer”, señaló un seguidor en su cuenta de Instagram.

Ay no que estrés con Yahir no puede disimular que está leyendo el monitor, aunque le alejen las cámara se nota, mejor dejen que los alumnos se presenten solos se #SábadodeAcademia pic.twitter.com/17CHwbNMM1 — chiquistriquis (@UnTalJos3) June 19, 2022

La última expulsada

Alejandra fue la segunda expulsada de esta generación en La Academia.

