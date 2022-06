Salime Sadek: así fue su eliminación de Survivor México 2022

De los fogones a los circuitos más retadores. La exconcursante de Mastechef México, Salime Sadek, se convirtió en la primera eliminada de reality de supervivencia Survivor México, que inició su temporada este 12 de junio.

Los conflictos y tensiones no se hicieron esperar. Desde la primera gala, los Halcones y Jaguares exhibieron toda la fuerza con la que aspiran conquistar el campeonato. Los periodista de espectáculos, Javier Ceriani y Gabo Cuevas, se enfrentaron luego de los comentarios ácidos de los Halcones sobre los rivales. “No escucho basura”, contestó Cuevas quien se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos de la nueva edición.

Este 17 de junio se llevó a cabo un duelo de infarto entre ambos equipos. Sadek y Javier Ceriani debieron enfrentarse en la prueba de extinción junto a Catalina, luego de la elección del consejo tribal y los votos en contra de sus compañeros. Finalmente, el duelo se redujo a los dos Halcones quienes debieron armar una torre de cubos de madera, procurando mantener el equilibrio el máximo tiempo posible.

Salime abrazó a Ceriani y entre lágrimas se despidió de su equipo. “Yo siempre he dicho, y lo tengo muy presente, que todo pasa por algo; a lo mejor este era mi momento, a lo mejor no, no lo sé. Gracias a ustedes Halcones que fuero mi equipo, por todo el apoyo siempre y éxito en todo lo que viene”, dijo antes de retirarse de las tierras de Survivor México.

“Que mala onda que hayan sentenciado a Salime después de lo que hizo por la tribu en los últimos enfrentamientos, Warrior tiene mucha razón en las palabras que les dijo, creo que muchos nos dimos cuenta del error de la tribu, menos ellos”, opinaron los fanáticos en las redes sociales.

Salime Sadek, quien fue una de las participantes polémicas de Masterchef México, rompió el silencio tras su salida de competencia y se refirió a la experiencias en la competencia donde incluso sufrió insolación. 2Yo estaba nerviosa por no ser tan buena en los juegos, no soy la persona más atlética del mundo, había más pesonas preparadas, pero es un juego más mental que físico”.

Sobre Javier Ceriani, quien ha sido declarado el villano de la temporada, aseguró tener buenas relaciones “Al contrario, yo le agarré mucho cariño, conmigo siempre fue una persona espléndida, y yo lo apoyo, espero que de verdad llegue muy lejos, espero verlo ahí en la final”, dijo en el programa Venga la alegría.