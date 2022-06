Carlos Arenas y Carlos Quirarte se despiden entre lágrimas de “Sale el Sol”

Luego de varios rumores sobre quienes saldrían o se quedarían en el programa “Sale el Sol” de Imagen Televisión, finalmente se confirmó que Carlos Quirarte y Carlos Arenas abandonan el matutino.

Ambos presentadores llegaron a la televisora poco tiempo después de que los sustituyeran en “Venga la Alegría” por otro elenco; Brandon Peniche llegó a suplantar el puesto de Carlos Arenas, mientras que Flor Rubio se encargó de la sección de espectáculos que hacía Carlos Quirarte.

Con los ojos aguados, Carlos Arenas agradeció a las personas que lo apoyaron y compartió algunas palabras con sus compañeros: “Gracias, gracias, gracias... Es algo increíble, fue un proyecto que les puedo decir que entró un Carlos Arenas y sale otro.”

“Hay mucha banda que ya no está aquí con nosotros, pero me encanta agradecer... Gracias por haberme echado el ojo y haber logrado hacer esto. Aprendí a ser mucho más humilde, a tener un corazón mucho más blando y eso no lo había aprendido en ningún programa. Hicimos un gran trabajo, un gran equipo y no lo voy a volver a vivir nunca más”, finalizó el conductor.

Paulina Mercado, de quién se había rumoreado era la que saldría de “Sale el sol”, acabó quedándose como titular y la única conductora que ha estado desde el inicio del show, pues recordemos que en mayo, Talina Fernández, también dejó el matutino y poco después ingresó el actor argentino, Juan Soler.

Se reveló que con la llegada de los nuevos conductores al show de Imagen Televisión, se estrenará nueva escenografía para marcar el inicio de una nueva etapa.

Aunque la compañía no ha anunciado oficialmente el nombre de los nuevos conductores, desde hace semanas se rumorea que Mónica Noguera será una de ellos.

Y según TV Notas el otro conductor sería Pedro Prieto, quien ha trabajado en el programa “Hoy”, también destacó que Lalo Carrillo sería otro de los famosos que se incorporaría al programa.