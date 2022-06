Eduardo Capetillo y Biby Gaytán celebran el octavo cumpleaños de sus gemelos

Hace ocho años, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, presentaron al mundo a sus mellizos, Daniel y Manuel. Ahora, sus bebés son todo unos niños grandes que celebraron hace poco su cumpleaños rodeado de su familia.

Eduardo Capetillo, al día siguiente de celebrar el Día del Padre, festejó a sus hijos menores compartiendo una publicación en Instagram donde escribió este tierno mensaje: “Ocho años llenos de amor, felicidad y maravillosos momentos, felicidades, campeones son lo máximo”.

Y añadió una fotografía donde sale con sus hijos en una piscina. El actor ha dicho que mantiene una muy linda relación con ellos ya que comparten gustos similares como las motocicletas.

A pesar que el actor no reveló dónde fue tomada la foto, se sabe que recientemente viajó a Yucatán con su esposa e hijos, y se quedaron en la Hacienda Ticum.

Actualmente, la pareja de actores están entregados en sus roles como padres de los “bebés”, ya que sus hijos mayores están enfocados en perseguir sus sueños y formar su vida de manera independiente.

El año pasado, Biby Gaytán confesó en una entrevista que el rumbo de su vida cambió cuando llegaron los gemelos: “Cuando ya iba a tener un poquito más de tiempo, llegaron mis dos amores y ¿cómo no estar con ellos?, les tengo que dar esa prioridad que, en su momento, le di a ustedes, no porque alguien me lo pida, sino porque nace de mi corazón y porque así soy”.

Además, la actriz reconoció que su vida sufrió un antes y un después con los gemelos: “Yo tengo mi vida dividida en dos, antes de que nacieran mis pollitos y después de que nacieran mis pollitos”.