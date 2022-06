¡Feliz día papá, un abrazo… hasta el cielo!: Los famosos dedican emotivo mensaje a sus padres ya fallecidos

El día del padre es una de las festividades celebradas a nivel mundial para honrar a aquellos progenitores que valientemente ha podido tomar las riendas de criar a sus hijos, y así como para muchos es un día de felicidad y regalos, para otros simplemente es un día para recordar a sus papás que ya no están. Tal es el caso de algunos famoso que, en conmemoración y agradecimiento dedicaron estos conmovedores mensajes a ese ser especial que ahora celebra desde el cielo, y es que, aunque la muerte es una ley de vida, muchos con valentía saben sobrellevarla, mientras otros buscan un poco de consuelo.

Alejandro Fernández a través de su cuenta en Instagram escribió un mensaje expresando el orgullo que siente de seguir los pasos de su padre, Vicente Fernández. “Ojalá tuviera las palabras adecuadas para describir el orgullo que siento de poder pasar tus enseñanzas a la siguiente generación. No hay día que no nos hagas falta, así como tampoco hay día en que no salgas a la conversación y sea por alguna lección que nos dejaste.

Te amo, papi. Feliz día hasta el cielo”, dijo.

Asimismo, es el caso de José Joel, hijo del cantante José José, quien a través de Instagram también publicó una fotografía junto a su padre junto al mensaje “Tantas veces te festejé como mi papá. ¡Cuantos momentos! Cómo te disfruté, gozamos, aprendí y viví cosas bellas a tu lado. Hoy me toca el festejo a mí y de manera inmediata te lo entrego y lo festejo contigo. ¡Felicidades hasta el cielo papá!

Muchas felicidades y pasen un día bello en compañía del mejor regalo que Dios nos da como hombres: La bendición de ser padres. ¡Muy feliz día para todos!”, comentó.

Con un emotivo video, José Manuel Figueroa también mostró su agradecimiento a Joan Sebastián, y es que a pesar de que el cantante murió hace 7 años, la ausencia se hace presente en este día. En el video se ven imágenes de ambos cantantes juntos con ‘El viejo joven’, tema musical de Joan Sebastián como fondo musical y el escrito “Feliz día mi querido Viejo”, con un emoji de corazón.