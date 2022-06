El actor británico de 26 años de edad, Thomas Stanley Holland, mejor conocido como Tom Holland, sorprendió a todos sus seguidores al aparecer con un nuevo look de cabello, debido a que se encuentra grabando el show ‘The Crowded Room’, en el cual, es protagonista.

Tom Holland se declara fan de Caifanes. / Foto: Getty Images (Rodin Eckenroth/Getty Images)

Tom Holland protagonizará una nueva serie

La serie dramática The Crowded Room, se estrenará a través de la plataforma de Apple TV+ y está inspirada en la novela The Minds of Billy Milligan de Daniel Keyes y contará con la participación de Tom Holland, Amanda Seyfried, Emmy Rossum y Jason Isaacs.

Tom Holland se declara fan de Caifanes. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images)

Semanas atrás, se comenzaron a compartir imágenes del rodaje, donde se pudo ver a Tom Holland portando una larga cabellera muy al estilo de los años setenta y un look un tanto desaliñado acompañado de unos pantalones de mezclilla acampanados.

Tom Holland behind the scenes of “The Crowded Room” 🎥🎬 pic.twitter.com/MzxVh3s1ix — tomhollandfiles (@tomhollandfiles) April 2, 2022

Tras la publicación de las fotos, surgieron otras, donde se puede ver a Tom Holland grabando una escena de la serie, en la cual está fumando un cigarro mientras se encuentra sentado arriba de un venado de juguete.

Tom Holland se declara fan de Caifanes

Varias horas después, el clip se volvió viral y un usuario en redes sociales, tomó una captura y usó sus dotes en la edición para agregar el logo de la banda mexicana de rock Caifanes, y colocarlo en la playera que estaba portando y por lo tanto, crear un meme.

Que alguien me de el contexto de Tom Holland con la camisa de Caifanes

Es real o falso?🥺 pic.twitter.com/dUPLyI5X0J — 🐍Cobra🌺 (@ZunigaFeernanda) June 17, 2022

Por eso mismo, comenzaron los rumores en los que se señalaba que Tom Holland podría interpretar a Saúl Hernández (vocalista de Caifanes), en su película biográfica. Otros más, compartieron otros divertidos memes donde se mencionaba que el actor le daría vida a un miembro de la asamblea de la UNAM.

Confirmado: Tom Holland sera Saúl Hernández en la biopic de Caifanes… pic.twitter.com/qkdrsTyZgM — Andy RLWC 2022 (@csarfernandz) June 16, 2022