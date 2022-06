La radical transformación de Emme, la hija de Jennifer López, que la hace ver más parecida a su padre Marc Anthony

Jennifer López ha demostrado ser una madre amorosa y cercana que se siente orgullosa de ver crecer a sus gemelos Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Anthony, cada uno con sus diferentes personalidades, sueños y decisiones.

Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Anthony, son los hijos de Jennifer López producto de su relación con el cantautor Marc Anthony, con quien estuvo casada entre 2004 y 2014. Los gemelos, nacidos el 22 de febrero de 2008 en Nueva York, Estados Unidos, ya son unos adolescentes de 14 años.

En el cumpleaños número 14, la diva del Bronx publicó un emotivo mensaje en el que daba gracias por sus hijos: “Mis bebés, mi sol, mis amores. El más feliz de los cumpleaños para mis dos cocos #MaxAndLulu. Me has enseñado el verdadero significado de la vida y me han cambiado para siempre de la manera más increíble... ¡¡¡Estoy muy agradecida por los dos!!! Solo espero poder ser la mitad de la bendición que has sido para mi vida. (..,) Max y Lulu, los amaré por los siglos de los siglos”.

Emme, ha sido la que más ha tenido acercamientos con el mundo del espectáculo, de hecho todo parece indicar que heredó el talento de sus padres para el canto.

Ya entrada en la adolescencia Emme ha cambiado radicalmente su aspecto

La hija gemela de JLo conforme se ha hecho una adolescente ha dejado atrás su cabello largo y lo ha cambiado por un look corto que la hace ver muy parecida a su padre.

Las reseñas de prensa sobre Emme, siendo declarada “elle” por su madre Jennifer López se han viralizado.

“Emme parece haber pasado por algo traumatizante. Espero que ella esté bien”, “Emme por amor a ti misma cambia tu actitud. Eres hija de una diva y por ende sonríe, anímate con las locuras de tu mami que te ama. Tienes todo nena para ser feliz y pues lucir super diva. Admiro a tu mami”, son algunos de los comentarios que le escriben a Emme.

Algunos comentarios sobre Emme ponen una gran presión en este joven solo por el hecho de ser hija de la diva Jennifer López. “La verdad se viste muy mal desaliñada sin gracias, sin un poquito de gusto. Nada que ver comparando con la mamá”.

Durante un concierto el pasado 16 de junio en California Jennifer López cantó junto a su hija Emme. Además del indiscutible talento de Emme, el público escuchó a JLo referirse a Emme en lenguaje inclusivo al usar los pronombres “elle” o “they/them” que han cobrado cada vez más uso por parte de personas que no se identifican como heterosexuales.

“La última vez que actuamos ‘juntes’ fue en un gran estadio como éste y les pido que canten conmigo y “elle” todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial”, exclamó Jennifer López al lado de su hija vestida con un look más bien masculino.

Antes Emme con su cabello largo

Las facciones de Emme son una combinación de sus padres.

Cuando era pequeña Emme se parecía más a su mamá JLo

La ternura de los gemelos