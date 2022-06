Luisito Comunica se queja de su lujoso departamento: así reaccionaron los fanáticos

“La casa de mis sueños terminó siendo una pesadilla”. Con esa frase el influencer Luisito Comunica describió las imperfecciones del departamento que alguna vez intentó comprar y que terminó rentando en una de las colonias más costosas en Ciudad de México.

El youtuber compartió un video donde mostró algunos de los problemas que padece en su hogar. Un enorme baño, precioso e imponente y con elegante decoración donde el agua sale marrón; un enorme elevador de estilo antiguo que suele descomponerse obligando a los residentes a recurrir a las numerosas escaleras, o peor aún, el riesgo de quedar atrapado.

Luisito Comunica (Instagram)

La habitación, uno de los atractivos de sitio, luce como la de cualquier famoso de Hollywood: una vista espaciosa con una vista impactante, pero que se caracteriza por el olor a humedad que hasta le impide pasar la noche en su cama, relató el influencer mexicano en su canal de Youtube. “Esta es la historia de la casa de mis sueños a la que le terminé encontrando muchísimos problemas”.

Otra de las desvestajas del lugar es el calentador, que suele apagarse de manera repentina, haciendole pasar mucho frío. En este caso se ha visto obligado a llegar a la parte del edificio a mitad de la noche, encenderlo de nuevo. “El departamento es ta viejo con tantas tuberías que es un proceso tardado que caliente el agua que circula en la casa”.

El famoso aseguró que tuvo un “amor a primera vista” con el departamento e inclusó pensó sería el sitio ideal, pero no pasó mucho tiempo para que comenzara a encontrar bastantes peros. “Hago este video por dos razones: como me encanta este departamento, me encanta, pero ya estoy por dejarlo, así que queda en mis recuerdos”, agregó.

También quiso compartir su experiencia como lección a quienes están buscando invertir en una propiedad. “Yo constantemente estoy viendo propiedades aunque ni siquiera esté buscando comprar algo en particular, saber por qué cuesta eso, me gusta entender todos estos procesos”, dijo Luisito al compartir la anécdota con sus milllones de seguidores.

Pero el contenido no fue bien recibido por la audiencia, ya que algunos apuntaron contra el influencer por presumir su lujoso departamento. “Luisito Comunica publicando un video para mostrar que está viviendo una ‘pesadilla’ porque la casa de sus sueños tiene algunos problemas, es todo lo que está mal en este mundo desigual y globalizado en el que los ricos se hacen más ricos, pero también más tontos”, opinaron.

Otros aseguraron que todo se trata de una estrategia del influencer contra el propietario del departamento por haberse negado a la venta. “Que linda la forma pasiva agresiva de Luisito y de cómo decirle al dueño: como no me lo vendiste, no lo venderás”, “Verdadero nombre del video= No me quisieron regresar mi “depósito” y ahora le jodo el negocitoo!! Buena jugada crack, eres un grande!”.