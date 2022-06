Chef mexicano llama “gorrona internacional” a influencer colombiana que quería comer gratis en su restaurante

El chef mexicano Édgar Núñez ha puesto a hablar a muchos sobre el papel de los “influencers” de redes sociales que ofrecen sus servicios a cambio de disfrutar de comida y otros servicios de potenciales clientes. Tal es el caso de una influencer colombiana que le pidió comer en su restaurante junto a su novio.

“Jajajaja no sabía que tragar gratis era trabajar “, escribió Édgar Núñez en su cuenta en Twitter @EdgarNunezM. Su mensaje ha generado todo un debate sobre el papel de estos nuevos “influenciadores” surgidos a partir del nacimiento de las redes sociales.

“Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores )”, compartió el chef con una captura del mensaje en el que la Instagrammer colombiana le ofrecía hacerle publicidad a su restaurante mediante un intercambio.

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

El mensaje de la influencer

“Hola, su restaurante en simplemente espectacular, estaré en México a final de mes con mi novio y me gustaría saber si es posible realizar un canje publicitario en donde los recomiende y muestre mis servicios en Instagram a través de mis historias (…) a cambio de comidas para los dos, para mí sería todo un honor poder trabajar con ustedes”, dice parte del mensaje.

Y como es costumbre ya en el mundo de las redes sociales, las opiniones se multiplicaron, la mayoría de respaldo al chef, y varios mensajes haciendo bromas.

“Soy tu nueva seguidora desde hoy, porque alzaste la voz, hablaste por muchos que pasan por esa situación y la callan, tuviste la valentía de enfrentar a payasos que solo quieren vivir de gorra (todo regalado) sin ningún tipo de esfuerzo, mientras nosotros nos partimos el lomo a diario para alcanzar nuestros sueños”, “Se ganó un follow chef”, “Yo no soy influencer, ni famosa pero cuando visite México iré con mi familia a deleitarme de sus platos. “, “Oye yo soy influencer, ¿Me regalas un taco?, Jajajaja”.

Muchos de los seguidores del chef Édgar Núñez le han escrito divertidos mensajes: “Si te subo en mi historia me das al menos un pedazo de pan? “, “Pero si regalan comida o siempre no? ... “, “Oiga y qué día es que reparten comida gratis? Es un crack!”, “Dios te bendiga, me dijeron que aquí se come gratis por unas historias “.

😂😂😂😂😂 Está “Influencer” debe ser amiga de algunos “Influencer” mayameroooos 😂😂😂😂 pic.twitter.com/bcANYOBuI6 — _💪🏻💪🏻 (@_D_190) June 20, 2022

Una influencer viajera

La influencer, que suele publicar fotografías de sus viajes, varios de ellos a México, hasta el momento no le había respondido al chef por exponerla públicamente.

También ha compartido postales desde emblemáticas ciudades de Estados Unidos.

En su historial de paseos se suman varios países de Europa.