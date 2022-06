Inseparables: Isa Castro habla sobre su ruptura con El Rey Grupero “Agradezco a la vida que me alejó de ti” @isacastrog_oficial @reygruperomx

Los rumores de la ruptura del YouTuber, Rey Grupero y la Influencer, Isa Castro se dio a conocer poco después de que se llevaran a cabo las grabaciones de ‘Inseparables’ en el año en curso, sin embargo, los comentarios de que este amorío no llegaría lejos, aparecieron mucho antes de iniciarse el Reality.

Asimismo, la pareja siempre se ve peleando y cada vez se hace más tensa la situación dentro de la casa, pues todos tienen los ojos en ellos, lo que ha hecho un poco difícil no hacer sentir incomodos a los participantes.

En una de las publicaciones realizadas en la cuenta de Instagram de ‘Inseparables’, algunos compañeros muestran su opinión sobre esta relación que cada vez se hace más toxica en el programa, haciendo referencia a que ambos de alguna manera tienen la culpa, pues ambos se obligan a hacer cosas que el otro no quiere.

Mientras la publicación cita el siguiente texto: “La relación de Isa Castro y Rey Grupero está pasando por algunos momentos complicados, y la tensión en la casa comienza a sentirse”, y debajo se hace ver un comentario de la influencer en donde explica que no quiere estar con alguien que reclama todos los días.

“Quede (emoji de ojo). Da más huev* estar con una persona que te reclama día con día todo lo que no eres y te quiere hacer menos y humillar en cámara. Por qué si de defectos hablamos te hago un libro. Te lo digo a ti aunque me tengas bloqueada Alberto eres un pocos huev*s y agradezco a la vida que me alejo de ti”, escribió Castro.

Desatando así una serie de comentarios en su cuenta personal de twitter como:

“Este Broth ya enloqueció” o “Tú Alberto, tú Rey Grupero. Eres un pocos huev*s”, además de hacer referencia al momento en que cortaron, indicando que no acercó a “darle la cara.

“Se corrige en privado, se felicita en público. A eso se le llama educación, cosa que tú no tuviste ni para cortarme tuviste los huev*s de darme la cara ¿qué se puede esperar de ti?”, dijo

Este bro ya enloqueció… 😅🩲 — Isa Castro (@isacastroficial) June 21, 2022

Tu Aberto, tu Rey Grupero ERES UN POCOS HUEVOS! — Isa Castro (@isacastroficial) June 21, 2022

Se corrige en privado, se felicita en público a eso se le llama educación cosa que tú no tuviste ni para cortarme tuviste los huevos de darme la cara ¿qué se puede esperar de ti??????????? — Isa Castro (@isacastroficial) June 21, 2022

Asimismo, con una serie de fotos semidesnuda en su cuenta de Instagram, escribió, “Sin ti me veo mejor” e “Imagínate si hiciera abdominales todos los días. ¿Podrán?”, pues en uno de los episodios Rey Grupero indica que Isa no es capaz no moverse “ni si quiera para un abdominal”.