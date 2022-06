Khloé Kardashian tiene nuevo novio: esto es lo que se sabe

¡Soltera y disponible! La estrella de los reality y empresaria, Khloé Kardashian, disfruta a plenitud su vida social tras la infidelidad de su expareja y padre de su hija, el jugador de la NBA, Tristan Thompson. Algunos rumores apuntaron a una nueva conquista en el mundo del baloncesto pero esto quedó descartado al revelarse los detalles de su nueva cita amorosa.

Según People, la fundadora de Good American volvió al ruedo y se animó a salir nuevamente con alguien. La publicación estadounidense confirmó que se encuentra en una relación aunque sin revelar quién es el candidato. “Se siente realmente bien estas etapas iniciales, dijo una fuente cercana.

Sin embargo, otros medios como Touch, dieron más detalles sobre la nueva conquista de Khloé quien no estaría vinculado al mundo deportivo ni musical como sus parejas pasadas. Se trata de un inversor de capital privado, a quien habría conocido gracias a su hermana, Kim Kardashian, agregó otro informe de E! News.

Algunos rumores apuntaron a las supuestas citas de Khloé con otra estrella del baloncesto, pero ella no tardó en desmentirlo. “Gracias por los buenos deseos pero no estoy saliendo con nadie. Estoy feliz centrándome en mi hija y en mí por un tiempo”, expresó en la red social Twitter.

Khloé habló abiertamente sobre su polémica relación con Tristan Thompson, quien es padre de su hija True, de 4 años de edad. En el reality show The Kardashians se sinceró sobre su ruptura con el basquebolista, con quien protagonizó un escandalosa separación tras descubrir su infidelidad con la entrenadora personal, Maralee Nichols.

Thompson intentaba recuperar su relación con Khloé cuando Nichols confesó confirmó su embarazo tras una noche de aventura. El basquebolista negó la paternidad pero la contundencia de las pruebas de ADN lo hicieron rectificar. “Hoy, los resultados del test de paternidad revelan que he tenido un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos”.

Khloé dijo al respecto: “No es fácil pero creo que también es una forma de terapia al mismo tiempo, y me gusta ver cómo el resto de mi familia responde a las cosas, no sobre esta situación, sino cualquier situación, cómo todos nos unimos en momentos que son difíciles para nosotros”.

“Esty reproduciendo cada evento, cada gesto, cada viaje, cada cita, todo eso fue una mentira. Todo es un acto de traición, una manipulación, un engaño. ¿Tristan tuvo todas las oportunidades para decírmelo? Sí. ¿Tristan me iba a decir si no había un bebé involucrado? Definitivamente no. Eso muestra mucho de su carácter. Todo el asunto es despreciable”, dijo la socialité citada por People.