Kim Kardashian rompe el silencio sobre el daño del vestido de Marilyn Monroe

El icónico traje que la diva de Hollywood, Marilyn Monroe, usó para cantar el Happy Birthday al presidente John F Kennedy, sigue causando polémica. Luego de que la socialite Kim Kardashian lo lució en la MET 2022, fue acusada de posibles daños irreparables a una de las piezas de moda más emblemáticas.

En medio de la polémica, el diseñador del boceto original del traje, Bob Mackie, apuntó contra la famosa y consideró un error que otra persona usara el vestido. “Pensé que era un gran error. era una diosa. Una diosa loca, pero una diosa. Ella era simplemente fabulosa. Nadie fotografía así. Y se hizo por ella. Fue diseñado para ella. Nadie más debería ser visto con ese vestido”, citó inStyle.

La famosa de los reality rompió el silencio sobre los rumores y se defendió de las críticas durante la reciente edición del show Today. “Me presenté a la alfombra roja en bata y pantuflas y me puse el vestido en la parte inferior de la alfombra, subí las escaleras, probablemente lo tuve puesto 3 ó 4 minutos, liego me cambié en la parte superior de los escalones”, dijo.

Más adelante negó los posibles daños a la pieza que pertenece a la colección de Ripley’s Believe It or Not! cuyo comité también desmintió los rumroes. “Trabajamos muy bien en conjunto, hubo manipuladores con guantes que me pusieron el vestido”, agregó al tiempo que aseguró que le tiene un gran respeto a Marilyn Monroy y entiende el significado del traje para la historia de Estados Unidos, citó New York Post.

La socialité robó miradas en la alfombra de la gala MET celebrada el pasado mayo. La empresaria de 41 años llegó acompañada de su pareja, Pete Davidson, quien la ayudó a subir con dificultad las escaleras debido a lo ceñido del vestido. Kim detalló posteriormente los sacrificios que realizó para poder lucir el icónico vestido, incluyendo una estricta dieta durante tres semanas a base de verduras y proteínas además se suprimir carbohidratos y azúcares.

Este impresionante vestido ceñido está adornado con ma´s de 6.000 cristales cosidos a mano por el costumier Jean Louis, y valorado en 4,8 millones de dólares. La famosa así se expresó en las redes sociales poco después de lucirlo en Nueva York. “Gracias Ripley’s Believe It or Not! por darme la oportunidad de estrenar esta pieza evocadora de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la usó”.