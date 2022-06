“La casa de los famosos”: así fue el polémico beso entre Salvador Zerboni y Osvaldo Ríos

La segunda temporada de la competencia “La casa de los famosos”, no se aleja de la polémica y los escándalos. Durante la reciente gala de eliminación que resultó con la salida de Niurka Marcos, otros dos de compañeros protagonizaron un momento controversial.

Todo ocurrió durante la despedida entre los 11 concursantes que aún quedan en el programa. Poco antes que los cuatro nominados - Daniela Navarro, Salvador Zerboni, Niurka Marcos y Lewis Mendoza - ingresaron al cuarto zoom, el actor Osvaldo Ríos apartó al mexicano Zerboni y lo abrazó, poco antes de estamparle un beso en la boca.

Aunque el momento no quedó registrado ante las cámaras 24/7, Salvador habló del momento poco después de quedar salvado en el reality. El actor puertorriqueño también encaró a Zerboni por supuestamente manipular a Laura Bozzo y así darle esos tres puntos en la nominación espontánea.

“Solamente quiero que sepas que supe en todo momento que fuiste tú quien orquestó mi nominación, y que me hubiera gustado que hubieras sido el que se parara en esa puerta para darme los tres puntos y no influencer a Laura; así que si regresas, si es que regresas, juega de frente y no con estrategias conmigo porque yo sé jugar con estrategias, te deseo la mejor de las suertes”.

Luego se dirigió a Laura, quien trató de excusar a Zerboni, pero Osvaldo Ríos la disculpó. “Tranquila, esto es un problema entre Zerboni y yo, usted es una dama, usted estuvo ahí tres horas aguantando por lo que creía, él era el que tenía que pararse ahí por tres horas y no influenciarla”, dijo antes de abrazar a la presentadora peruana.

Los dos actores protagonizaron una discusión que involucró a Laura Bozzo, aunque Ríos la defendió y luego apuntó contra Zerboni. “Yo le di la oportunidad hasta el último momento, para que él rectificara y me dijera´sabes qué, si me voy, quiero que sepas que hice esto, que impulsé que votaran por tí. Si lo hubiera hecho le hubiera contestado ´qué bueno que me estoy enterando por tí, pero como no lo hizo, yo soy así, radical”.

En las redes sociales los seguidores de “La casa de los famosos” reaccionaron a la controversia y hasta consideraron que se trató del “beso de Judas”. “Osvaldo es peor que Judas, él está mintiendo, y merece estar preso por acoso, y Tony es un hipócrita que lo sabe y se queda callado, Zerboni dice la verdad..qué pena nuca pense que este Osvaldo fuera tan hipócrita”.

En la gala de este 20 de junio quedó eliminada Niurka Marcos, la sexta en salir del reality show. Quedan en competencia Natalia Alcócer, Rafael Nieves, Toni Costa, Osvaldo Ríos, Lewis Mendoza, Salvador Zerboni, Juan Vidal, Nacho Casano, Ivonne Montero, Daniela Navarro y Laura Bozzo.