Manelyk González se despide de “Las estrellas bailan en Hoy”

La tercera temporada de la competencia “Las estrellas bailan en Hoy” sufrió otra baja entre sus celebridades participantes que dejó sin palabras a los miembros del jurado y al público. Esta vez se trató de Manelyk González, conocida por entre otros programas Acapulco Shore, quien se sumó a la lista de celebridades que dijeron adiós al programa de Televisa.

“Las personas que me conocen y en todos los proyectos que he estado saben que siempre he dado el 1000 x 1000, me quedo hasta el final y siempre lo entrego todo, y creo que por eso las personas me respetan, me quieren y me siguen tanto. Lamentablemente tengo otro proyecto que también es trabajo, no quiero quedar mal aquí pero tampoco puedo quedar mal con otras personas”.

Uno de los más afectados es su compañero de baile, Carlos Speitzer, quien ahora debe esperar una nueva aspirante. “Aunque peleamos, me he encariñado con Carlos, con toda la producción, respeto muchísimo a los jueces... a ver si me entienden, es como cuando estás en una fiesta y no te quieres ir, pero sabes que te tienes que ir porque sino tus papás te van a poner la regañada de la vida”, agregó.

Los jueces reaccionaron al anuncio de Manelyk a quien enviaron un mensaje contundente. Ema Pulido se mostró enojada con una dura crítica a la influencer. “Estoy asombrada y al mismo tiempo que se vaya gente tan tóxica y tan irresponsable, pido una disculpa al público porque esto ya parece un desorden espantoso, los jóvenes dejan el trabajo por cualquier cosa, por tres pesos más, por divertirse, cualquier cosa, porque ya les cansó una cosa o la otra, este es el tipo de artistas que tenemos y es lo que piensa la gente”.

Latin Lover también criticó la saida de Manelyk y aludió a una falta de comunicación entre la influencer y producción, ya que siempre las agendas se organizan de acuerdo a la duración de 10 semanas. “Todavía queda una pareja, y esa somos Ema Pulido y yo. Ustedes saben que tienen muchísimo público, tan es así que los viernes son los primeros que el público salva. Es realmente una lástima que te vayas porque estabas haciendo un buen trabajo, va a ser muy difícil para tu público y el de Carlos digerir eso que nos acabas de decir”.

Andrea Legarreta, conocida como la juez de caramelo, se expresó sorprendida con la decisión de Manelyk. “Ustedes dos son una pareja que me ha gustado mucho desde el comienzo, nos han movido, les hemos agarrado mucho cariño... sentí como una tristeza profunda, no sé si es la edad, ver aquí la energía de los dos, me dio mucha ternura, o sea dije, cómo es posible que han llegado hasta aquí, que han entregado todo”.