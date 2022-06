Bad Bunny estrena video de “Me porto bonito” junto a Chenco Corleone

‘Me porto bonito’, el nuevo sencillo de Bad Bunny que pertenece al disco ‘Un verano sin ti’, uno de los álbumes del cantante puertorriqueño, más escuchados hasta el momento, posicionándose en uno de los primeros lugares de las plataformas de audio.

En una de sus publicaciones en su cuenta personal de Instagram, el rapero escribió un fragmento de su canción “si tú me lo pides yo me porto bonito”, seguida de la pregunta “¿Cuál debería ser el próximo video?”, esto hizo que fanáticos opinaran al respecto, pidiendo por supuesto, el video de ‘Me porto Bonito’, la canción en colaboración con Chenco Corleone, que con más de 240 millones de reproducciones en Spotify se viralizó de manera inmediata, creando diferentes videos no oficiales.

Sin embargo, el “Conejo Malo”, sorprendió a sus seguidores con el estreno del video clip, en el que se ve a Chenco manejando un automóvil mientras canta, también se muestran algunas chicas en trajes de baño, y luego aparece el compositor puertorriqueño mojando a las modelos con agua, haciendo alusión al calor del verano. Asimismo, el video finaliza como en una especie de fiesta y todos bailando al ritmo de la canción.

De esta manera, en menos de 24 horas, en el canal de música YouTube, el video logró obtener alrededor de 9 millones de reproducciones y casi 30 mil comentarios, donde los fans de ambos mostrando su apoyo.

“Admiro su trabajo. Mi Sueño es vivir de la música como ustedes, trabajo de 7am a 8pm e invierto mi dinero a la música, para algún día grabar con grandes artistas, he trabajado pase lo que pase para poder lograrlo y confío en Dios que tarde o temprano mi sueño será realidad, mientras tanto te felicito y yo seguiré luchando”.

“El conejo no puede perder nunca ese sentimiento por la música de agregar en sus colaboraciones, al que él sienta que va a romper. ¡Ya saben! Si fuera productor 100%, hiciera los mejores Juntes del Género”.

“El Chenco siempre poniéndole un plus a las canciones y esperando su nuevo álbum, seguro la romperá como en todos los temas que participa”.

“La voz de Chenco uff, y la de Bad Bunny, Wou una locura, que gran colaboración, saludos y bendiciones”.

“Me recuerda al reggaetón de la vieja escuela”

Escribieron los usuarios demostrando que tanto la canción, como el video han sido todo un éxito.