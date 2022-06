Niurka revela que tuvo intimidad “sin protección” con Juan Vidal en La Casa de los Famosos

Niurka Marcos concedió una entrevista para el programa “De primera mano” tras su sorpresiva salida de “La Casa de los Famosos”, donde reveló detalles de su relación con Juan Vidal.

La cubana asegura que todo fue real, “había mucha ternura en nuestro romance, fui muy feliz y no me arrepiento para nada”, fue lo que declaró y que además espera seguir con su relación cuando el actor salga del reality de Telemundo.

“Yo lo voy a esperar acá porque obviamente ellos están encerrados herméticamente allá… Lo voy a esperar a ver si podemos continuar esta historia, si no bueno next, no pasa nada, yo soy bastante desapegada con cualquier cosa en la vida, si lo tengo lo disfruto, si no lo tengo next, me busco otro”, dijo la actriz.

Cuando le preguntaron si los momentos íntimos que se vio en pantalla fueron reales, Niurka sin tapujo alguno admitió que sí lo fueron, y que además lo hicieron sin protección: “Fue bien bonito, tres veces”.

Para acallar cualquier escándalo que pueda surgir con respecto a ese asunto añadió que: “Yo creo que somos personas maduras, no somos niños, él es un hombre de cuarenta y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clic”.

Por otro lado, el conductor aprovechó la oportunidad de preguntarle a Niurka Marcos su opinión sobre las polémicas declaraciones de Cynthia Klitbo contra Juan Vidal, y expresó lo siguiente:

“Que bueno que me dices lo de los 4 mil dólares para no prestarle dinero y ya” dijo con respecto al asunto del dinero, y sobre el abuso físico respondió: “Si algún día me pasa le doy en su madre, le caigo a putazos, lo agarro dormido”.