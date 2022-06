Brad Pitt asoma su retiro de la actuación: “Me veo en mi última etapa”

A sus 58 años, Brad Pitt goza de una carrera consolidada y aclamada incluso por los cineastas más reputados como Quentin Tarantino. El eterno galán de Hollywood, quien comenzó su trayectoria a finales de los ochenta, parece ver más cerca la meta y asomó su próximo retiro de la industria cinematográfica donde aún sigue cosechando éxitos.

A propósito de la promoción de su nueva película de acción, “Bullet Train”, el famoso engalanó la portada de la revista GQ con una entrevista excluisiva y muy introspectiva. En esta cinta, Pitt encarna a un asesino a sueldo con una misión casi imposible a costa de dos mercenarios.

'Bullet Train', el nuevo filme en el que se unen Brad Pitt y Bad Bunny Foto: Instagram @bullettrainmovie

“De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa. ¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?, expresó el famoso a la revista. El actor no dijo cuándo planea jubilarse aunque insistió en que siempre seguirá haciendo arte, una forma u otra.

“Me considero en mi último tramo... este último semestre o trimestre. Soy de esas criaturas que habla a través del arte, siempre quiero hacerlo, si no estoy produciendo me estoy muriendo de alguna manera”. Asimismo habló de su cambio de perspectiva causado durante la pandemia de Covid-19, lo que le llevó a aceptar su depresión pero también experimentar momentos de alegría.

“Creo que la alegría ha sido un descubrimiento más reciente, más adelante en la vida. Siempre me movía con las corrientes, a la deriva en un camino y en el siguiente. Creo que pasé años con una depresión de alto grado, y no fue hasta que llegué a un acuerdo con eso, tratando de abrazar todos los lados de uno mismo, la belleza y la fealdad, que pude captar esos momentos de alegría”, dijo a la revista GQ..

El actor abrió su corazón y se sinceró sobre su divorcio con Angelina Jolie, con quien conformó una de las parejas más elogiadas de Hollywood. Tras 12 años de relación, ambos se separación siendo la actriz la actual responsable de las custodia de 5 de sus 6 hijos.

Sus problemas de adicciones y alcoholismo se agravaron tras la separación, hasta que ingresó al grupo Alcohólicos Anónimos donde permaneció un año. “Siempre me he sentido muy solo en la vida. Solo creciendo como niño, solo allá afuera y no es hasta recientemente que he sentido la necesidad de abrazar más a mis amigos y familia”, agregó.