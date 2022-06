Stranger Things estrena nuevo tráiler del Volumen 2: “Hawking Caerá”

¡La espera casi llega a su fin! Pero mientras tanto, los hermanos Duffer ya dieron el segundo y último adelanto de Stranger Things, la serie que tiene a todos los fanáticos a la espera de los épicos episodios para dar paso al final de la cuarta temporada.

En el tráiler se observan diferentes Spoilers que causan intrigas a los fans, pues se muestran escenas inesperadas de los personajes como por ejemplo a Hopper luchando con un Demogorgon.

Haciendo un recorrido por el volumen 1 de la cuarta temporada, (ATENCIÓN SPOILERS, sino has visto esta temporadas, por favor, ¡No sigas leyendo!) en resumen, ‘Eleven’ no ha recuperado sus poderes, Hopper reaparece en Alaska y lucha contra un Demogorgon, pero Joyce logra salvarlo. Mike y Will junto a su hermano, realizan un recorrido en la búsqueda de ‘Once’, quien está intentando recuperar sus poderes y por este motivo la regresan al laboratorio donde se encuentra con ‘Papá’ vivo y conoce a ‘Uno’.

Mientras tanto los demás chicos se enfrentan al nuevo mal que asecha Hawkings ‘Vecna’ y se ha llevado la vida de algunos estudiantes, pero cuando intenta apoderarse de Max, descubren la manera de salir de ese trance. Para el final de estos 7 capítulos, se muestra un punto de giro, ‘Uno’, en realidad es ‘Vecna’ y el “inocente” hijo del único testigo de ese mal. Finalizando con Maggie siendo poseída por el mismo.

¿Qué muestra el tráiler 2?

Nos adelanta lo que sería una batalla épica contra Vecna, mostrando a los chicos cuando regresan a ‘Upside Down, pero esta vez armados y con la disposición de acabar con la nueva amenaza.

Entre las imágenes que se logran ver, está Nancy, junto a Robin y Steve demostrando que sobrevivió a ‘Vecna, también que Robin se encuentra atrapada en las garras de esta amenaza mientras estos dos personajes intentan sacarla. Por otro lado Lucas, quien se enfrenta a Jason, pues al parecer el grupo vuelve a separarse para llevar a cabo su plan. Y ‘Once’ al final con sus poderes al parecer ya recuperados, y ayudando a sus amigos en Hawkings.

La realidad es que mientras más observas el tráiler, más escenas vez, lo recomendable es colocarle pausa para poder detallar todo lo que nos traerá Stranger Things en este final de temporada.