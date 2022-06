Kim Kardashian apunta con Kanye West: “Mi matrimonio fue una farsa”

Kim Kardashian y Kanye West formaron una de las parejas más influyentes de Hollywood. Su separación tras siete años de matrimonio y cuatro hijos, sorprendió a los seguidores ya que siempre se mostraron enamorados y muy unidos.

La socialité se sinceró sobre esta etapa de su vida en un reciente capítulo del reality show “The Kardashians” que transmite la plataforma Hulu. La empresaria de 41 años apuntó contra el rapero asegurando que su matrimonio “fue una farsa”.

“Siento que siempre andamos de puntillas alrededor de las situaciones de los demás porque simplemente no queremos entrometernos. Respeto que nadie vino a mi durante mi matrimonio y me dijo ´¿estás bien? Todos me permitieron tener mi propio viaje y verlo por mi cuenta, pero a veces miro hacia atrás y pienso ´¿cuándo nos lanzamos?”.

Kim conversaba con Khloé, quien a su vez admitió su frustración por la infidelidad de su entonces pareja, el basquebolista Tristan Thompson. “Lo que me frustra no tiene nada que ver con ustedes, no fue el primer o segundo error. Ese es el momento en el que desearía que alguien me hubierse dicho ´No, qué quieres decir. ¿Hemos hecho esto cuántas veces? No, no estás loca, en realidad tienes toda la razón”.

Fue allí donde Kim reaccionó y se refirió a su matrimonio con Kanye “Ye” West. “Si la gente supiera cómo era realmente mi situación creo que diría ´¿cómo duraron tanto tiempo?´ Pero puedo vivir conmigo misma sabiendo que hice todo lo humanamente posible para hacer que una situación funcionara, y así poder irme absolutamente libre de culpa”.

La primera imagen divulgada de la boda de la socialité Kim Kardashian y el rapero Kanye West. Foto: Vía Instagram @KimKardashian

Kim Kardashian y Kanye West se conocieron en 2003, gracias a un amigo en común: Brandy Norwood. Ambos mantenían desde antes una relación cordial e incluso salieron varias veces de fiesta, hasta que ocurrió el rapero comenzó a mostrarse más interesado por conocer a Kim, con quien llegó a compartir en uno de sus videos.

Casi 10 años después confirmaron su noviazgo y poco después su embarazo. La pequeña North nacería en junio de 2013, mismo año que Kanye pidió matrimonio a la socialité a quien entregó un costoso anillo de compromiso con la frase tallada “Por favor cásate conmigo”. La majestuosa boda se celebró en Florencia con la presencia de más de 100 invitados que fueron trasladados desde París.

Posteriormente nacieron Saint, Chicago West y Psalm. La pareja entonces enfrentó varios rumores de separación, también se mostraron distanciados pero los rumores de crisis quedaron confirmados a principios de 2021. La socialité fue vista entre lágrimas con el rapero y pocas semanas después anunció su separación definitiva. Kanye ha sido viinculado con varias modelos, mientras que Kim confirmó su romance con la estrella de Saturday Night Live, Pete Davidson, de 29 años de edad.