La casa de los famosos: Laura Bozzo muestra su verdadera cara y sus seguidores opinan sobre eso

Luego de que se diera a conocer que Niurka sería la sexta eliminada de ‘La casa de los famosos’, algunas cosas empezaron a cambiar, entre esas la actitud de Laura Bozzo, que según comentan algunos seguidores del Reality, “mostró su verdadera cara”, pues antes se le veía como la conductora que todos han conocido, tranquila, pero al mismo tiempo con una actitud capaz de ser líder ante cualquier situación, de hecho, se mostraba un poco más vulnerable ante la presencia de animadora cubana y todos los que conviven en la casa.

Sin embargo, luego de que Niurka saliera, Bozzo buscó tomar las riendas de la competencia, mostrándose un poco más prepotente ante sus compañeros, dejando en duda la competencia, pues, a pesar de que muchos se consideran “Team Laura”, otros al ver como se ha comportado, prefieren que sea eliminada

Opinión de seguidores

Asimismo, si bien, aún hay muchos que apoyan a la animadora peruana, otros lo han tomado de manera negativa, ya que se han dado cuenta de su actitud y esta ha sido su opinión al respecto.

“Laura si sigues así de prepotente, vas también para fuera, cómo es posible que le digas a salvador que tú tienes más poder, ¿acaso no te das cuenta lo que le paso a Niurka que creía que ella tenía más poder que todos ustedes? y que fue lo que le pasó. No subestimes a tu prójimo que nosotros somos los que afuera mandamos no usted, bájale 2 rayitas, que sino vas pa fuera tú también, y nunca te metas con la madre de nadie, eso que le aventaste a la madre de Ivonne, eso no se hace”

“Y Laura que no siga con sus m*mdas porque va pa fuera también”

“Ya Laura está pesada, se pelea con Ivon tras la salida de Niurka y se molesta porque se va la bruja, entre ellas dos que quedaban ¿será que prefería a la bruja? ¿No dice que Daniela es como su hija?”.

Mientras tanto, otros usuarios salen en su defensa

“Quiero a Laura, pero ella tiene que aprender a controlarse”.

“Laura no es perfecta, pero es auténtica y cuando se equivoca pide perdón, ¿de eso se trata la vida? nadie es perfecto, solo Dios. Por eso te ama Laura”.

También se pueden ver comentarios otros comentarios de Fans de Bozzo, brindándole apoyo con emojis de corazón y con el Hashtag “Team Laura”