Laura Bozzo enfrenta a Ivonne Montero en “La casa de los famosos”

Los conflictos no cesan en el reality show “La casa de los famosos”. Después de la eliminación de Niurka Marcos, los bandos en la competencia se han enfrentado, entre dimes y diretes por la nominación y las estrategias que ponen en peligro su permanencia.

Laura Bozzo, una de las 11 concursantes que permanecen en la casa, no guardó silencio y enfrentó a Ivonne Montero por haber nominado a la actriz cubana que finalmente quedó fuera del reality. El momento causó tensión y generó reacciones entre los seguidores del programa de Telemundo.

“¿Cuál es el problema de que haya votado por ella? cuestionaba Ivonne mientras que Laura le aplicaba la ley de hielo y trataba de ignorar sus palabras. ¿Quiere decir que tengo que someterme ante quien sea por manifestarme contra algo que no me gusta, que está mal Laura, eso es ser traidora?”, siguió Montero, quien ha protagonizado varios altercados con la presentadora peruana.

Ivonne se defendió y aseguró que ser traidora hacia sí misma en caso de no aceptar cosas que no le gustan. Laura Bozzo reaccionó y le pidió no dirigirle la palabra. “Yo sí me estoy dirigiendo a tí, y si quieres me escuchas, y sino no me importa, yo voté por ella y de verdad me agrada la idea de que se haya ido”, continuó Montero sobre la eliminación de Niurka Marcos.

“Señora, para mí usted no existe, no existe, no me hable, yo soy Laura Bozzo y no me interesa. Soy leal a Daniela (Navarro)” gritó Laura. Mientras tanto, Ivonne con notable molestia le contestaba: “Para mí eres igual a todas...ridícula es que eres”. Fue el momento más tenso ya que Laura contestó: “Ridícula tu mamá”.

Ivonne defendió a su madre: “Con mi mamá no te metes” - Entonces no te metas conmigo, contestó la presentadora peruana. “Anda, sigue con tus ojos falsos, la ridícula no soy yo porque yo no me pongo ojos para parecer que tengo ojos azules”.

Esta semana son cuatro los nominados a la nominación: Rafael Nieves, Osvaldo Ríos, Salvador Zerboni e Ivonne Montero. El drama continúa en “La casa de los famosos " luego que Ríos acusó al actor mexicano de influencer a Laura Bozzo para nominarlo, por lo que acusó a Zerboni de hipócrita y cual capo de la mafua siciliana le estampó un beso en la boca diciendo: “Si regresas, si es que es regresas, juega de frente y no con estrategias porque yo sé de estrategias. Te deseo la mejor de las suertes”.