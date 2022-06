Los secretos de los protagonistas de telenovelas, desde su posicionamiento, hasta la manera de sobrellevar la fama

El tema de la fama es sin duda uno de los más misteriosos, pues muchos quisieran desearlo, mientras otros prefieren no haberse involucrado nunca. Esta dicotomía tiene mucho con ver con la forma en que se pueden ir llevando las cosas, la manera en la que los actores lo vean.

Muchos de ellos se sienten conformes con el papel que les ofrecen y otros buscan superarse, unos quieren el papel protagónico, mientras otros, luchan por conseguirlo, pero ¿Cuáles son los factores que conllevan a este tipo de cosas dentro del mundo del espectáculo?

Esta aclaratoria la realiza el conferencista y consultor, Humberto Gutiérrez, quien indica que uno de los factores claves para este éxito es la posición en la que se encuentre el actor. “Primero que nada, el posicionamiento, mientras más posición tenga un artista, es más probable que sea tomado como estelar, pero también hay otros factores, por ejemplo, si lleva mucho tiempo haciendo bien las cosas, su reputación se va para arriba”, dijo.

Asimismo, Gutiérrez expuso en su pequeña entrevista a Televisa Espectáculos, que depende mucho también de lo que la celebridad demuestre o comunique a través de las cámaras o redes sociales. “También tiene mucho que ver, que tan cercano eres con tus fans, que tan cercana quieres que esté de ti la comunidad que has creado, que tanto quieres que sepan de tu vida privada, tu empatía, el manejo de crisis que has realizado, entre otros, y todo esto tiene que ver con las redes sociales… Todo esto que rodea al artista si va a ser beneficioso o perjudicial, claro, siempre teniendo en cuenta esa mezcla que puede tener la vida personal con la fama, todo eso en función al estrellato”, aseguró el conferencista.

Dejando en claro que, así como muchos artistas se mantienen abiertos a cualquier pregunta, otros prefieren mantener algunos temas en privado, ambos igual de válidos, solo depende de cómo sea su personalidad. Tal es el caso de Matías Novoa, quien asegura poner un límite a su vida íntima, “yo con los medios siempre he sido trasparente, pero hay cosas que ellos saben que yo no voy a hablar más, sino hasta cierto punto, como mi vida con mi pareja, mi hijo, a quien me encanta presumir, pero siempre hay un límite, yo siempre he sido así”, indicó el actor que encarna a ‘Juan del Monte’ en ‘La Herencia.