‘Las estrellas bailan en hoy’: La verdadera razón por la que Mane abandonó el reality

Desde su participación en ‘Acapulco Shore’, Manelyk González se ha convertido en una de las chicas más populares en México, sobre todo por las polémicas en las que se ha visto, tanto en el reality show antes mencionado, como en el programa de Televisa, ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’. La participación de Mane ha sido una de las favoritas para el público, ya que pudo demostrar el talento que tiene, sin embargo, con tan solo un mes de haber iniciado, la ex Shore, anunció su salida del show, una noticia que fue dada durante la trasmisión el pasado 21 de junio.

Esta inesperada salida dejo muchas dudas a los espectadores, que no se esperaban esta decisión. “Tengo que retirarme de la competencia y de verdad me

duele mucho porque estoy muy encariñada con el proyecto. Yo tengo ya un compromiso que es también laboral, pero saben que conmigo todo puede pasar”, dijo la influencer.

¿Cuál es la verdadera razón?

Al parecer la ex Acapulco Shore, tiene diferentes compromisos que se cruzan con las grabaciones del programa, sin embargo, no adelantó más nada sobre ese proyecto que tiene desde hace tiempo. En un live, explicó un poco en la situación que se encuentra en el momento.

“Lamentablemente tengo otro proyecto que también es trabajo y no quiero quedar mal aquí, pero tampoco puedo quedar en mal con las otras personas con quienes tengo compromisos. Me duele muchísimo, yo de verdad no me quiero ir, o sea, me he encariñado mucho con Carlos y aunque peleamos y discutimos es normal entre las parejas, también les tengo mucho aprecio a toda la producción, y a los jueces a quienes aprecio mucho, también a todos mis compañeros, pero son cosas que no puedo posponer, además ya me pagaron, entonces ya no puedo”, explico Mane a sus fans, quienes le pedían les aclarara un poco el tema.