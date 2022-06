Daniel Bisogno reacciona ante el embarazo de su exnovia Andrea Escalona y le manda emotivo mensaje

Fue el pasado 22 de junio, que la conductora del programa Hoy, Andrea Escalona, dio a conocer que se convertirá en mamá, junto a su actual pareja Marco, asimismo, agradeció a su madre Magda Rodríguez y a Dios por mandarle la bendición que tanto había pedido.

Tras la noticia, varias personalidades del mundo del entretenimiento, no perdieron la oportunidad de felicitar a Andy Escalona, entre ellas Shanik Aspe, Lambda García, Sherlyn, Manelyk, Vanessa Claudio, Ángela Aguilar, Galilea Montijo, Maribel Guardia, Fey, Yanet García, Karla Díaz y Ana Bárbara, y para sorpresa de todos, su exnovio Daniel Bisogno.

Voy a ser Mamá 🤰❤️ pic.twitter.com/jh9w184umV — Andrea Escalona (@andyescalona) June 22, 2022

Daniel Bisogno y Andrea Escalona, comenzaron su romance en 2008 y después de casi dos años, pusieron fin a su noviazgo “Daniel era mi segundo novio, me llevaba 13 años, era divorciado, eramos amigos, y me enamoré, pero un día me dijo que quería tener hijos y yo tenía 21 años, entonces, terminé con él, pero aún lo quería mucho y después me fui a Barcelona”, reveló Andi en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Daniel Bisogno reacciona ante el embarazo de su exnovia Andrea Escalona. / Foto: YouTube (Ventaneando)

Daniel Bisogno reacciona ante el embarazo de su exnovia Andrea Escalona

Horas más tarde, durante la emisión del programa Ventaneando, el presentador Daniel Bisogno reaccionó ante la noticia de su exnovia Andrea Escalona, y en tono de broma señaló que él no tuvo nada que ver con su embarazo, a lo que Pati Chapoy comentó que lleva once meses con su novio Marco y la ve muy enamorada y agregó que en diciembre nace el bebé

“Está muy contenta mi Andy querida y se lo merece, es una persona que yo quiero mucho, ese bebé va a ser muy feliz nada más por nacer en esa familia, en medio de mujeres muy trabajadoras, tremenda familia, te mando mucho cariño, lástima que fue por otro lado”, dijo Daniel Bisogno.