La docuserie de Menudo de HBO Max revela los oscuros y sórdidos secretos de la banda

“Menudo: siempre jóvenes” narrará el auge y caída de unos de los grupos musicales más populares y emblemáticos de la industria musical en Latinoamérica.

Sin embargo, esta miniserie de 4 capítulos, dirigida por los cineastas Kristofer Ríos y Ángel Manuel Soto, no solo nos contará la trayectoria de Menudo, sino también los oscuros y sórdidos secretos que nunca se supo de la banda cuando estaban en el punto más alto de su fama.

Menudo se creó en 1977 en Puerto Rico, con la idea de cambiar de formación cada cierto tiempo para mostrar siempre un grupo joven y angelical. De sus filas, salieron grandes estrellas como Ricky Martín y Draco Rosa.

Pero lo que muchos no sabían es que esta banda de jóvenes sirvió para que su manager, Eduardo Díaz, abusara de ellos ya que contaba con la plena confianza de los padres de los chicos.

Ángelo García reveló en este documental que cuando perteneció al grupo a los 11 años de edad, fue abusado sexualmente. Contó que un hombre entró a su habitación de hotel y le ofreció alcohol.

Ángelo García asegura haber sido víctima de abuso sexual, al igual que otros integrantes de Menudo.#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/eNQSsJ7sdA — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 24, 2022

“Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando me desperté, estaba desnudo y sangrando, así supe que me habían penetrado”, expresó García en el documental.

Mientras que otros ex integrantes, quienes formaron parte del grupo en diferentes periodos, confesaron que Eduardo Díaz los explotaba laboralmente, obligándolos a trabajar muchas horas.

Además contaron que como no eran supervisados por adultos, los integrantes más grandes siempre les hacían fuertes novatadas a los más jóvenes, y llegaban a ser muy rudos con ellos.

También relataron que eran expuestos a las drogas y al alcohol constantemente, siempre aparecía alguien en una de sus habitaciones y se los ofrecían. Por ello, muchos acabaron volviéndose adictos.