Laura Flores sufre importante problema de salud: qué tiene la actriz

Apenas días después de someterse a una compleja cirugía, la actriz y cantante mexicana, Laura Flores, dio detalles del padecimiento que la obligó a pasar por el quirófano. En el programa “La mesa caliente”, la famosa habló del problema de salud que le aqueja pero también de su mejoría.

La protagonista de exitosos melodramas explicó que recibió una reemplazo total de rodilla de titanio, tras desarrollar una grave artritis que podría haberla dejado lisiada de por vida. Algunas imágenes del momento vivido en el hospital los compartió en sus redes sociales donde cientos de seguidores le expresaron apoyo y sus buenos deseos.

“Laura de todo corazón deseo que te recuperes pronto. Nunca cambies tu maravillosa forma de ser siempre, te desearé todo lo mejor”, “gracias a Dios saliste bien, un fuerte abrazo a distancia. Te quiero mucho, bendiciones”, escribieron los fanáticos. Maribel Laguardia fue una de las celebridades que también sumó su apoyo: “Mi amiga linda te mando una legión de ángeles verdes ( los de la sanidad ) que te recuperes pronto . Te quiero”.

“Una osteoartritis me llevó a tomar la decisión de operarme. El problema de esta enfermedad es que vas perdiendo calidad de movilidad, no es que pierdas la pierna, tuve que tomar la decisión de busca un reemplazo total de rodilla por consejo del especialista, para poder retomar mis actividades y mi rodilla vuelva a ser la misma que cuando estaba jovencita”, expresó en el programa de Telemundo.

Flores destacó los avances de la ciencia y la posibilidad de tener su rodilla normal gracias al reemplazo y este procedimiento quirúrgico. “Desde que estaba en el hospital me pararon a caminar, está viniendo un terapeuta a casa por las siguientes tres semanas, me obligan a apoyar la pierna, no puedo estar así de ladito, tengo que ser como muy severa conmigo misma para no desarrollar una cicatrización que pueda inmovilizar la rodilla que es lo que le pasa a mucha gente que no hace la terapia”.

A sus 58 años de edad, la actriz y cantante Laura Flores ha consolidado una carrera tanto en su natal México como en Latinoamérica. Tras exitosos proyectos como “Gotita de amor”, “Al diablo con los guapos” , y “Reina de corazones”, la famosa se enfoca en nuevos proyectos. “Pronto me van a ver en ´Así se baila 2´”, dijo en tono jocoso.