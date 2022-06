Osvaldo Ríos y Zerboni ¿hacen las paces tras el “beso de Judas”?

El drama y los conflictos escalaron a su máximo nivel luego de la reciente gala de eliminación en el programa “La casa de los famosos”. Salvador Zerboni quedó salvado y regresó en medio de la polémica discusión con Osvaldo Ríos, quien le dio un ultimátum contundente.

“Solamente quiero decirte que supe en todo momento que fuiste tú quien orquestó mi nominación, y que me hubiera gustado que hubieras sido el que se parara en esa puerta para darme los tres puntos y no influencer a Laura; así que si regresas, si es que regresas, juega de frente y no con estrategias conmigo porque yo sé jugar con estrategias, te deseo la mejor de las suertes”, dijo Ríos.

Antes de su mensaje, le estampó un beso en la boca a Zerboni, al mejor estilo de la mafia siciliana. Los fanáticos reacciones al gesto del actor boricua y lo consideraron “el beso de Judas”, “el beso de la muerte”, entre otras críticas por la actitud de Ríos en “La casa de los famosos”.

Ambos concursantes decidieron izar la bandera de la paz, o al menos de la diplomacia, y tras conversar sobre la polémica gala de nominación en que Ríos resultó amenazado, se dieron un abrazo. Pero la tregua duró poco porque ambos volvieron a enfrentarse y se desafiaron en la próxima gala de eliminación donde ambos están nominados.

“Todo el mundo te conoce, tienes más fama por preso que de actor, qué pena me das. Puerto Rico está arrepentido de su nacionalidad.. ¿crees que te voy a besar ese hocico que tienes?”, dijo Zerboni, mientras Osvaldo respondió: “Pena me das tú por hipócrita. Vamos a ver a quién sacan esta semana, mis acciones hablan por mí”.

La tensión crece cada minuto en “La casa de los famosos. Nacho Casano, quien es el líder de la semana y goza de inmunidad, debe elegir a uno de los cuatro nominados y salvarlo de la eliminación. Zerboni y Osvaldo Ríos precisamente están en peligro, junto a Rafael Nieves e Ivonne Montero.

En las redes sociales los seguidores reaccionaron a la posible salvación de Ríos por parte de Nacho, luego de la reunión de su bando en el llamado “cuarto azul”. “Así debe de ser, que todos decidan y lleguen a una unanimidad porque llegará el momento cuando les toque nominarse” y “Lo hizo porque no le queda de otra! El mismo dijo que no iba a salvar a nadie del otro cuarto ni a Ivonne, que iba tener que salvar a Osvaldo”.