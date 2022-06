Otra pareja se despide de “Las estrellas bailan en Hoy”

Una gala emocionante se vivió en el reality show “Las estrellas bailan en Hoy” donde las parejas concursantes siguen demostrando su talento en la pista. Los jueces Andrea Legarreta, Latin Lover, Ema Pulido y el invitado, “Ema Encartado”, evaluaron las coreografías de esta semana y anunciaron el dúo que quedó fuera del popular reality show.

Galilea Montijo aclaró que para el resultado se tomaron en cuenta los puntos extras de la semana, así como la evaluación de este viernes 24 de junio. Violeta Isfel y Luis Fernando Peña fueron los salvados del público, Manelyk y Carlos Speitzer también se libraron de la eliminación con el apoyo de los seguidores; Raúl Magaña y Yuliana Peniche además estarán otra semana en competencia.

La pareja que obtuvo menor puntaje y se despidió del reality show es Lis Vega y César Ugeña. Los compañeros corrieron a abrazarlos mientras que la bailarina cubana emocionada expresaba: “No me voy, apenas estoy regresando. Quiero agradecer a mis compañeros, a la producción, ha sido un verdadero honor estar de regreso a México y hacer lo que amo, y llevarme más que un aprendizaje de baile, llevarme el corazón de muchos de ustedes”.

“Yo creo que esa salida de lis ya estaba arreglada, qué casualidad que en lugar de pedir votos después de bailar casi casi se despidió, a parte, ellos sacaban mejores calificaciones que Raúl y Yulianna aunque fueran mínimas pero tenían un poco más de puntos”; “Que mal que salió Liz. Esa pareja apenas se estaban conociendo , ella baila espectacular”, opinaron en las redes sociales.

Un momento emotivo en la gala fue la despedida de Manelyk González, debido a otros compromisos en su carrera. “Quiero agradecerles a ustedes por todas las críticas, buenas o malas, porque yo las he tomado como constructivas, en cada proyecto trato de llevarme lo mejor, y he aprendido de todos mis compañeros, Gali y obviamente de todos ustedes, gracias porque me voy de aquí siendo una mejor persona”.

Carlos Speitzer queda en la competencia con su nueva compañera quien se dio a conocer en esta gala. Se trata de la actriz Candela Márquez, quien se expresó emocionada por el reto en pantalla. “Quería entrar en esta programa más que nada porque me encanta el arte, amo la música y siento que no hay nada más bonito que interpretar una canción con un bonito baile”.