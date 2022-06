Michael Jackson: la única vez que se presentó en México y Thalía lo atrapó

Hace 13 años se anunciaba la muerte del Rey del Pop, Michael Jackson, que para millones de seguidores fue sorpresiva, pues meses antes el cantante había anunciado una nueva una gira llamada Thats it is en 2009 e incluso un día antes de su muerte se le vio muy activo ensayando, ya que su nuevo show comenzaría el 13 de julio, de ese mismo año, en Londres.

Este 25 de junio se recuerda al famoso artista, quien perdió la vida a causa de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de propofol, el cual es un potente calmante.

Sin embargo, previo a esto Michael Jackson ya había enfrentado las acusaciones de abuso sexual a menores de edad, por lo que fue duramente criticado. Además tenía problemas económicos debido a su vida ostentosa y presentaba diversos problemas de salud como anorexia.

El 29 de agosto de 2022 el cantante Michael Jackson cumpliría 64 años de edad.

13 años sin el mejor artista y el mejor Humano, 13 años sin Michael Jackson

Gracias por ser mi escape en los días más oscuros, por enseñarme a hacer del mundo un mejor lugar, gracias por haber existido, te amo muchísimo, Rey#13YearsWithOutMichaelJackson#MichaelJackson pic.twitter.com/1pn1sjAPNj — José Alvarado (@JoseAlvaMoon20) June 25, 2022

Michael Jackson en México

El 28 octubre de 1993 con cinco conciertos sold out en el Estado Azteca, Jackson llegó a la Ciudad de México para presentarse antes sus fans mexicanos con su Dangerous Tour.

Las fechas programadas en el Azteca eran del 29 de octubre al 11 de noviembre y los precios de los boletos iban de los 50 y los 375 pesos.

El momento memorable de la noche fue cuando la cantante Thalía hizo todo lo posible para correr y subir al escenario, con la única intención de abrazar a su ídolos; al final, lo logró.

Sus hijos…

Michael Jackson tuvo tres hijos Michael Joseph Jackson Jr, Paris Michael Katherine Jackson y Prince Michael II. Tanto como Michael Joseph como Paris son hijos de Jackson con Debbie Rowe, la enfermera con la que Michael Jackson se casó tras su divorcio de Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley a finales de la década de los 90.

Así se encuentra en estos momentos Forest Lawan donde se encuentran los restos de #MichaelJackson, como pueden apreciar la gente no lo olvida. ❤️#13YearsWithOutMichaelJackson pic.twitter.com/OvPArCVSM7 — 𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗜𝗢 𝗟𝗘𝗢𝗡 🇵🇪🇺🇸🌐 (@AntonioLeonPES) June 25, 2022

Recomendación en Publimetro TV: