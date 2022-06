Quién reemplaza a La Bebeshita tras su renuncia al reality “Quiero bailar”

La competencia “Quiero bailar” que transmite Azteca Uno, no escapa a la polémica y a las críticas. Entre las concursantes más controversiales está la influencer Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, quien sorprendió al público con su renuncia al reality show.

Las presentaciones de la famosa y el participante Elías, se convirtieron en un drama en el programa, ademásde ser las más criticadas. El público apuntó contra Bebeshita luego de olvidar por completo la coreografía junto al niño bailarín, críticas que afectaron a la concursante.

“Mamashita, bebeshita, se le fue la onda pero a otro planeta, fue un desastre. Cuando se nos olvida un baile, porque a mi también me pasó muchas veces, tienes que disimular, baila lo que sea para que el público no se de cuenta, pero hacerlo evidente es lo que peor que podemos hacer como bailarines; le metiste el pie durísimo, Elías trató de rescatarlo como pudo“, opino la bailarina y actriz, Fran Meric.

El público también reaccionó con críticas a la actitud de la influencer y apoyaron al pequeño bailarín que aspira a ganar el concurso. “Cómo no quieren que el niño se enoje y se frustre si a quien tenía como pareja prácticamente le valió y no bailó como debería”, “La mujer está es un claro ejemplo de MEDIOCRIDAD...!!! por favor televisoras Mexicanas no den Fama a este tipo de Personajes, su forma de hablar , de actuar y de razonar”, se leyó en las redes sociales.

La influencer Bebeshita entonces anunció su decisión. “Yo quiero lo mejor para Elías, yo quiero que siga en la competencia dando batalla […] lo mejor es que me salga y consigamos otra pareja para Elías […] no hubo esa conexión conmigo como pareja de baile”, yo creo que es lo mejor. Es lo mejor porque a su mamá no le caigo muy bien”, dijo la famosa quien además aseguró que el niño ha sido tímido y no hay “clic” entre ellos.

¡La Bebeshita decide abandonar “Quiero Bailar” y acepta que Elías busque a otra pareja! 😱🕺🏻💃🏻🪩📺 #SentenciaQuieroBailar pic.twitter.com/AyuriSQ5Yu — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 9, 2022

Luego recurrió a las redes sociales para expresar su malestar y disculparse por la polémica. “Me siento muy mal por que Elías es un niño con una ilusión de ir bailando en el programa, yo se lo arruiné, lo vi llorando, pues cómo que dijo ´Daniela, por qué no te aprendiste la coreografía”, expresó en un video compartido en sus redes sociales.

El conductor Sergio Sepúlveda anunció la nueva pareja de Elías, que es Érika González. “Estoy lista para darlo todo”, dijo la famosa al conocer a su compañero de baile. El público celebró la decisión y a la nueva participante. “Erika es una super bomba cuando baila!!! Ella es increíble... y ahora Elías tiene que subir de nivel, porque la energía de Erika es muy elevada!!!”.