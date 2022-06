Semanas atrás, dio inicio el reality show de canto La Academia, misma que celebra 20 años desde su primera emisión en 2002 y que vio nacer a talentos como Myriam Montemayor, Víctor García, Carolina Soto, Yahir, Carlos Rivera, Nadia, Wendolee, Dalú y Erasmo Catarino.

Erasmo Catarino regresa a La Academia y canta La Manzanita. / Foto: La Academia (TV Azteca)

Para esta edición, los jueces son Horacio Villalobos, Lola Cortés, Ana Bárbara y Arturo López Gavito, siendo Alexander Acha el director y como mentor Aleks Syntek, asimismo, el exacadémico Yahir es el conductor y William Valdés y Vanessa Claudio, se encuentran en el detrás de cámaras.

Los jueces de La Academia 20 años. / Foto: Instagram @laacademiatv

Erasmo Catarino regresa a La Academia y canta ‘La Manzanita’

Para la emisión del sábado 25 de junio, el ganador de la cuarta generación de La Academia, el cantante de 44 años de edad, Erasmo Catarino, fue el invitado musical especial y no perdió la oportunidad de presentar uno de sus mayores éxitos, La Manzanita.

El conductor, Yahir fue el encargado de introducir al cantante “Alguien que dejó huella en La Academia es mi compadre Erasmo Catarino el es el único e indiscutible ganador de la cuarta generación de la Academia”.

Yahir. Erasmo Catarino regresa a La Academia y canta La Manzanita y manda emotivo mensaje. / Foto: TV Azteca (Foto: TV Azteca.)

Posteriormente, se mostraron varios clips del cantante y una íntima entrevista “Siempre voy a estar agradecido con mi casa, estoy feliz con lo que he logrado, llevo una gran responsabilidad, me rescataron de ese pozo donde me encontraba, cambiaron mi vida, muchas felicidades por estos 20 años”.

Erasmo Catarino regresa a La Academia y manda emotivo mensaje

Tras finalizar su presentación, Erasmo Catarino aprovechó para mandar un emotivo mensaje “Yo quiero agradecer a La Academia, porque cambió mi vida y la de muchos compañeros, a los que están concursando les deseo el mayor de los éxitos, pónganle garra y corazón, seguimos soñando, gracias por la oportunidad, no hay canción pequeña, hay que salir y cantar como si fuera la canción más hermosa, salgan a divertirse y disfrutar”.