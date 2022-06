El cantante de regional mexicano de 23 años de edad, Christian Nodal, es la portada de la revista Rolling Stone México para la edición de julio, la cual se titula “Nodal: Amor, tatuajes y dos corazones rotos”, para esta revista, el intérprete de ‘Botella tras Botella’ se sincera en una íntima entrevista, donde reveló varios secretos.

Christian Nodal intentó quitarse la vida, se sincera en íntima entrevista. / Foto: Getty Images (Manuel Velasquez/Getty Images for LARAS)

Christian Nodal reveló que la música fue un refugio y gracias a que su abuela asistía a una iglesia mormona fue que se enamoró de la trompeta, cabe recalcar, que la mayoría de los integrantes de su familia se dedican a la música, algo que siempre los unió. El cantante recalca que la música se trata de conectar y sanar.

Christian Nodal intentó quitarse la vida, se sincera en íntima entrevista. / Foto: Getty Images (Greg Doherty/Getty Images)

Christian Nodal intentó quitarse la vida, se sincera en íntima entrevista con Rolling Stone

El cantautor mexicano, le contó a la revista uno de los momentos más íntimos de su carrera, donde intentó quitarse la vida “No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pendejo!’”. dijo Nodal.

Asimismo, recalcó que su infancia fue muy difícil “Fue muy duro, llegar de la escuela y esperar que no estuviera mi mamá convulsionando” pero gracias a la música y Dios, fue que pudo sanar. Con el sencillo “Adiós, Amor”, se marcó un parteaguas en su carrera musical y recalcó que con el regional mexicano, se mantiene la esencia, raíces y culturas.

Lo más visto en Publimetro TV: