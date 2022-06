¿Quién es la tigresa del oriente? La excéntrica cantante peruana estuvo en México en apoyo a marcha LGBTI

“Garritas positivas mi querida tigresa”. La Tigresa del Oriente es toda una diva en su género. Su verdadero nombre es Juana Judith Bustos Ahuite. La Tigresa del Oriente, de 76 años, se ha hecho espacio en el mundo del espectáculo, aunque más de uno ponga en duda su talento.

La Tigresa del Oriente viajó recientemente a México para asistir al dúo Pride Party 2022 celebrado el fin de semana en la Ciudad de México. Allí apoyó a la comunidad LGBTI con su particular imagen y se coronó como una de las reinas de estas actividades por el mes del orgullo gay.

Nació el 22 de noviembre de 1945 en Perú y es madre de dos hijas: Jenny Bustos y Jacquelín Bustos.

Según reseña el sitio historia.biografia.com la Tigresa del Oriente creció en una familia de origen humilde conformada por 16 hermanos. “Desde los 10 años demostró su talento para el canto, hizo parte de un concurso musical radial. Se trasladó a Lima para terminar sus estudios de cosmetología y al tiempo trabajó haciendo oficios domésticos”, señaló el sitio.

En 1999, la Tigresa del Oriente comenzó a interpretar temas del género huayno popular en las regiones andinas del Perú, Bolivia y el norte de Argentina.

Su paso por México incluyó una apretada gira de medios

En una reciente entrevista con la periodista de farándula La Rulos, le preguntó a la Tigresa del Oriente sobre la supuesta negativa de su paisana Wendy Sulca de asistir a la actividad organizada por la comunidad LGBTI en México.

“No estoy en Spotify, pero he salido de mi continente, señorita Wendy Sulca, lo cual tú no has logrado todavía, sí, Me fui a Palestina a hacer un show, me fui a Egipto a cantar en un crucero a cantar en un crucero navegando por el río Nilo para un matrimonio egipcio, me fui a Israel a cantar en el muro de los lamentos y además a cantar para un grupo de turistas navegando por el mar de Galilea. ¿Qué has logrado tú hasta este momento?”, le preguntó la Tigresa del Oriente a Wendy Sulca, de 26 años.

La Tigresa del Oriente siempre se ha mostrado segura de su talento.

Las críticas han alimentado la carrera de la Tigresa del Oriente.

Su tema Nuevo amanecer es uno de los que la lanzó a la fama.

La cantante se presentó en el programa Venga La Alegría y justamente interpretó su éxito.

“¿Y por qué no podrás rectificar?

Siempre hay un nuevo amanecer

Mientras Dios te da vida y salud

Aprovecha para ser feliz

Mientras Dios te da vida y salud

Aprovecha para dar amor

Brinda una sonrisa, sé más cariñoso, ponle alegría

Si tu sabes dar amor, entonces serás feliz

Domina tu orgullo, no seas egoísta, sé más amigable

Si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer tendrás”.