Hijo de Talina Fernández es acusado por presunto abuso sexual

La joven actriz de 22 años de edad, Danna Ponce, por medio de su cuenta de Instagram, reveló que Jorge “Coco” Levy, hijo de Talina Fernández, abusó de ella. A la par, hizo una denuncia pública y recalcó que tras mostrar su currículum, el productor la contactó y la invitó a sus oficinas.

Hijo de Talina Fernández es acusado por presunto acoso sexual. / Foto: Twitter

“El tres de febrero llego a la oficina y él me explica que no cierra la puerta por cuestiones de ética y me dijo ‘Eres una demonia’, después me dio consejos para llegar lejos en esta carrera, nos agarran de nuestros sueños”, dijo la actriz por medio de un live o en vivo.

Danna Ponce narró que el 10 de febrero se presentó nuevamente en las oficinas de Videocine “Me fui más tapada que la primera vez y ahora cerró la puerta, se desabrochó el cinturón y se quedó sentada, me paralicé, señor se paró atrás de mí, me agarró por detrás y me tocó los senos y me dio un beso en la comisura de los labios”.

Ponce agregó que lo primero que pasó por su mente fue que si hacía algo ya no podría ser actriz y lo que pretende con la denuncia es dar un aviso a sus colegas actrices para que no se acerquen a Jorge “Coco” Levy “No me importa si salgo perjudicada, lo único que quiero es que otras mujeres no salgan perjudicadas”.

Hijo de Talina Fernández es acusado por presunto acoso sexual. / Foto: Facebook

Junto a este video, la actriz de 22 años, compartió varias capturas de la conversación que sostuvo con el productor Jorge Levy, donde se puede leer que nuevamente le solicita que acuda a las oficinas y Danna Ponce recalca que han pasado meses desde la última vez que lo vio y aún no le ha ofrecido un proyecto.