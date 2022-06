¡Con anillo y todo! Karime confiesa que está comprometida

La participante de ‘Acapulco Shore’, Karime Pindter, confirmó a través de una entrevista realizada en ‘Vaya, Vaya’ a través del canal de música YouTube que está comprometida y que ya hasta el anillo le dieron, dejando a todos los fanáticos del Reality show realizado por MTV muy sorprendidos, pues no se esperaban que la influencer se casara tan pronto, con un poco de expectativa además de lo que pueda pasar en las siguientes temporadas de ‘Aca Shore’, pues ella siempre se ha mantenido firme para el programa.

“Yo no acostumbro mucho hablar de mi vida privada, pero pes ya con roca en mano… Y es que una tiene que ser como ‘Yuya’ o hasta que esté preñada o casada”, indicó Pindter.

Sin embargo, hasta el momento no se sabe quién es la pareja de la Matrioshka, y es que, aunque durante la entrevista, Gerardo Escaereño le preguntó si era el chico al que ella presumió en sus redes sociales, Karime simplemente respondió que no, asegurando además su participación en la temporada 10 ‘Acapulco Shore’, también comentó que no tenía su anillo para presumirlo pues al estar de viaje para las grabaciones no quería que se le perdiera allá.

Aunque esta grabación apenas fue publicada, deja en evidencia que se grabó un poco antes de irse a Puerto Vallarta, ya que indicó que al regresar, lo iba a volver a usar. “Como ahorita me voy para allá, para el cantón de Puerto Vallarta, pues no se me vaya a perder en el camino, pero pues tengo que regresar como una damita y ponérmelo”.

Por otro Lado la empresaria de 29 años también habló un poco de la nueva serie ‘All Star Shore’, en la que participará junto a su compañero ‘Potro’. “Háganse cuenta que es mitad Acapulco Shore pero con altos lujos, Islas Canarias, los gallos de los gallos de los otros Realities buenos… Si hay fiestotas, pero de día eran los concursos, y de noche las fiestas”, explicó Karime, agregando además que no habrán eliminados, sino que los perdedores tienen una especie de castigo, y que también el ganador tiene una recompensa monetaria de 150 mil dólares.