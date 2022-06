¡Rompe el silencio! Christian Chávez habla luego de las acusaciones de violencia intrafamiliar

Han transcurrido casi dos años desde que el escándalo envolviera al actor Christian Chávez quien fue demandado por su expareja Maico Kemper por supuestamente haberlo agredido físicamente con una botella de tequila.

Desde entonces el ex RBD no había hablado al respecto salvo que no podía declarar sobre “las falsas acusaciones en la que se atenta a mi persona e integridad”. Es hasta este momento que el famoso decidió ofrecer detalles sobre lo ocurrido.

“No quise nunca hablar de nada porque aprendí del pasado que no funciona de nada hablar. La verdad es que hay que, de pronto, callar y dejar que el tiempo pase”, comentó el actor mexicano.

El ex integrante del grupo rebelde dijo que lo ocurrido forma parte del aprendizaje que a cada individuo le corresponde travesar, por lo pronto el mexicano se encuentra enfocado en sus proyectos personales y profesionales.

“Cada tropiezo, cada caída te hace más fuerte. Al final, también valoras a las personas que están contigo, que están alrededor de ti. Creo que el tiempo siempre habla de las cosas que en verdad ocurren, añadió.

Aunque ha pasado tiempo desde la ruptura con el estilista de origen holandés, Christian Chávez señaló que aunque hay que acostumbrarse a los golpes de la vida para él fue difícil.

“Qué digo, pega mucho y la forma como fui visto por muchas personas que me señalaron si es duro”.

A pesar de lo comentado por Chávez dejó sin revelar la instancia en la que se encuentra el proceso legal que Kemper inició en su contra en mayo de 2020 por el delito de violencia familiar equiparada.

Christian Chávez llegó a la fama a raíz de su participación en la telenovela juvenil Rebelde. El actor se vio obligado a ocultar su orientación sexual por no tener el beneplácito de Televisa, empresa con quien firmó un contrato que debía cumplir.