Día del Orgullo LGBT: Alfredo Adame, Danna Paola y otros famosos que celebraron

Las celebridades se sumaron al gran festejo por el Mes del Orgullo LGTB que incluyó una multitudinaria marcha PRIDE en el Zócalo de la capital mexicana. Desde Alfredo Adame, Gaby Spanic, el influencer Kunno y la cantante Danna Paola, expresaron apoyo a la comunidad homosexual que alzó su voz una vez más en defensa de sus derechos.

Para el actor Alfredo Adame se trató de la primera vez que participó en la fiesta PRIDE. En el momento dirigió unas palabras también en respaldo a su hijo Sebastián Adame, a quien en el pasado rechazó por sus preferencias sexuales. Entre pelucas, trajes coloridos y la bandera arcoiris el famoso dirigió unas palabras a su primogénito.

“Yo tengo un hijo que es de la comunidad, ustedes lo conocen y me siento orgullosísimo de él, cuando me lo dijo, me levanté, se me salieron dos lágrimas y le dije: ‘Te amo, Sebastián, te quiero, te respeto, te adoro y te apoyo. Al primero que te falte al respeto le rompo la madre”, expresó ante la prensa mexicana.

Danna Paola también se sumó a la celebración, reiterando su apoyo a la comunidad LGTB que ha respaldado su carrera artística y expresa admiración. Poco antes de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ número 44 la famosa envió un mensaje a la comunidad gay. “Ya falta poquito, ya lo dije… ya lo puso TikTok, ¡listo! Estoy lista para celebrar el amor, no saben la ilusión que me hace, o sea, “heavy”, me estoy preparando “heavy”, expresó en un video en las redes sociales.

Otro en destacar fue el influencer Kunno, quien se coronó como reina de la marcha priden en el Zócalo capitalino. También recurrio a su Instagram donde compartió una contundente reflexión. “Pertenecer a la comunidad LGBTIQ+ no es solo decirlo. Es llevar el mensaje de amor, unión, respeto y diversidad ante todo. Es llevar los colores de la bandera a lo lejos y siempre sentirse orgulloso de uno mismo. En cada momento, evento, país, trabajo, canción, foto y palabra he llevado orgullosamente a mi comunidad y a mi querido país México.Como ser humano he tenido miles de errores y millones de tropezones, pero me llena el corazón pertenecer a una familia de miles de personas que aman y se unen ante cualquier batalla”.