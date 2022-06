‘Stranger Things 4’: Este es el error que pasó desapercibido para los creadores, pero no para los fans

Tras seis años de haberse estrenado la primera temporada de ‘Stranger Things’, no es de extrañarse que los directores pasaran por alto algunos detalles, que, por supuesto, los fanáticos no perdonaron y, al igual que con cualquier otra producción, colocaran en las redes sociales para hacerle sabes a los creadores que estuvo un poco mal.

Esta vez, el error, aunque muy mínimo, se hace ver en el primer episodio de la cuarta temporada, en el momento en que a ‘Once’ la obligan a ir a la pista de hielo y la empiezan a grabar, muy minuciosamente, se ve una fecha en uno de los planos en que se muestra la grabadora, “22 de marzo”, dato que a los seguidores de la serie que ha cautivado a miles, no pudo pasar desapercibido, pues fue en una de las escenas más impactantes de la temporada 2, donde Joyce (Winona Ryden), madre de Will (Noah Schnapp), intenta hacer que su hijo reaccione al ser poseído por el desuellamentes, y es justo en ese conmovedor momento en el que le menciona, “¿Sabes que pasa en Marzo 22?... Es tu cumpleaños”.

Todo esto trajo una serie de indagaciones por parte de la audiencia, donde se decía que el motivo por el que Will se sentía molesto, era porque todos olvidaron su cumpleaños, lo cual fue desmentido por los mismos autores, pues aseguran que se les había olvidado, “La respuesta honesta es, claramente como los personajes del programa, también nos olvidamos del cumpleaños de Will. Entonces, el debate ahora es si ajustamos el cumpleaños de Will o simplemente dejamos que sea realmente triste”, expresó Matt, mientras que Ross se defendió diciendo, “¡Hace seis años que escribí esa fecha!”.

¿Creen que están teniendo un mal día? En la temporada 4 de 'Stranger Things' todos se olvidan del cumpleaños de Will. Por eso está súper triste en la escena de la pista. 😭 pic.twitter.com/wr8TLea0jS — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 31, 2022

La solución

Los hermanos Duffer se mantienen preocupados, pues es una fecha en la que, por razones obvias su mamá no puede olvidar y pues, no quieren ser tan crueles con uno de los personajes principales, que de hecho es el que ha sufrido todas las consecuencias.

La idea que propone Matt es arreglando el audio de Winona al estilo de George Lucas, cambiando esa fecha. “No quiero que la gente piense que no amamos a Will porque lo olvidamos”, explicó. “Estamos pensando que su nuevo cumpleaños sea el 22 de mayo, ya que ‘mayo’ puede caber en la boca de Winona”.

Asimismo, los creadores admitieron su error y pidieron disculpas a los espectadores y también al actor que encarna a Will. “Obviamente fue un error, y lo sentimos. Pedimos disculpas a los fans y especialmente a Will, ¡Es Injusto!”, finalizó.