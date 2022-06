La reacción de Belinda cuando le cuestionaron sobre el romance de Nodal y Cazzu

Belinda fue abordada por la prensa en el aeropuerto de México, donde llegó de España para presentarse en el Machaca Fest de Monterrey, y como es habitual le preguntaron algo concerniente a su exprometido.

A pesar de que la pareja terminó su relación de un año a principios de este 2022, su ruptura sigue dando de qué hablar. Empezando por el hecho de que ninguno ha revelado cuál fue el motivo por el cual decidieron finalizar su compromiso, para después tirarse indirectas por redes dejando ver que las cosas no habían terminado bien.

Eso ha contribuido a que todo lo relacionado con la exparejita genere interés, no solo por los medios, sino por el público en general. Por tal motivo, a cuatro meses de haber terminado, que uno de ellos empiece a salir con otra persona puede ser motivo de molestia para el otro.

Sin embargo, Belinda dejó a los reporteros un poco descolocados con la respuesta que dio, cuando le preguntaron lo que opinaba sobre el posible nuevo romance de su ex, Christian Nodal con la cantante de trap argentina, Cazzu.

Christian Nodal Christian Nodal fue captado muy romántico con la cantante argentina Cazzu

“Estoy volviendo a leer los libros de Harry Potter, me encantan. ¿Los han leído?”, dijo la también actriz, evadiendo por completo la pregunta pero dejando claro que no iba a decir nada de su ex y de su nueva pareja.

Aunque Christian Nodal y Cazzu no han confirmado que están saliendo, ambos han sido captados paseado tomados de la mano, y besándose en diferentes eventos a los que han asistido.

Por su parte, Beli afirmó sentirse contenta por regresar al país y compartir con su familia. “Feliz de estar (en México), vengo con mi familia, que hace tiempo no los veía. Así que contenta”.