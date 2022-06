Lalo España arremete contra los medios: “hay muy pocos profesionales en prensa de espectáculos”

Hace poco, Eduardo “Lalo” España, arremetió contra los medios por difundir la noticia de que fue rechazado en una bioserie en el que había hecho casting hace unos meses atrás.

El comediante y actor cuenta con una trayectoria artística de más de 28 años, y toda lo ha hecho prácticamente en Televisa. Recientemente estuvo como invitado en el programa “Venga la Alegría”, competencia directa del show de Televisa, “Hoy”, encarnando uno de sus más populares personajes, Doña Margara Francisca, hecho que algunos miembros de la prensa catalogaron de “traición”.

Por lo que sumado al hecho de que se había empezado a difundir la noticia de que fue rechazado para protagonizar la serie sobre la vida de “Chespirito”, Lalo España, usó Twitter para expresar su enojo y descontento con los miembros de la prensa mexicana.

Ni dejo televisa, ni me “rechazaron” de la bioserie de Chespirito, ni dije que no quiero saber nada de esa bioserie. Ya da hueva dar entrevistas porque hay muy pocos profesionales en prensa de espectáculos. La mayoría quieren vender amarillismo. Vergonzoso. Ni escribir saben. — Eduardo España (@laloespana) June 28, 2022

“Ni dejo Televisa, ni me ‘rechazaron’ de la bioserie de ‘Chespirito’, ni dije que no quiero saber nada de esa producción. Ya da hueva dar entrevistas porque hay muy pocos profesionales en prensa de espectáculos. La mayoría quieren vender amarillismo. Vergonzoso. Ni escribir saben”, redactó el comediante en un tuit.

De verdad abunda la prensa de espectáculos chafa. No conocen la ética, estamos muy jodidos en ese rubro. Muchos “periodistas de espectaculos” no ven el trabajo de nadie, pero son buenos para escribir calumnias y poner palabras en nuestra boca. FALSO.https://t.co/3DI8BaaE8P — Eduardo España (@laloespana) June 28, 2022

Mientras que en otro tuit, el actor señaló directamente al portal AM Noticias, por publicar la noticia de haber sido rechazado en la serie sobre ‘Chespirito’: “De verdad abunda la prensa de espectáculos chafa. No conocen la ética, estamos muy jodidos en ese rubro. Muchos ‘periodistas de espectáculos’ no ven el trabajo de nadie, pero son buenos para escribir columnas y poner palabras en nuestra boca. FALSO”.

Lalo España hace unas semanas mencionó que se encontraba en la producción de una nueva telenovela, pero no dio muchos detalles al respecto, no obstante, siempre ha dicho que le encantaría encarnar al mítico ‘Chespirito’ es un biopic sobre su vida.