Napoleón le cantará “hasta siempre” a los escenarios

Con la gira “Hasta siempre”, Napoleón se presentará ante su público a partir del próximo 10 de agosto. La primera presentación tendrá lugar en el Auditorio Nacional. El mexicano dijo que ya tiene lista la canción que interpretará al final de cada concierto a modo de despedida.

“Será difícil, pero quiero retirarme pudiendo hacerlo y no esperar a no poder para retirarme”, dijo José María Napoleón al anunciar este recorrido.

Con esta presentación el también compositor quiere seguir dando lo mejor de sí a su público para que sea recordado como profesional de la música, además ya tiene planes para el momento en que se despida totalmente de los escenarios.

“Quiero dedicarme a ser compositor, lo que Dios me permita y hacerlo bien para otros cantantes, tengo el primer plan con Alejandro Fernández, llevo 12 o 13 de 20 temas, me gustaría que algún día hiciera el favor de grabarme, como lo hizo su padre Vicente y otros cantantes que han dejado una satisfacción en mi corazón”, comentó ante la prensa.

Aunque su retirada del escenario es casi un hecho, Napoleón ha alcanzado un éxito y gran aceptación de las nuevas generaciones que pasan los 2 millones de seguidores en Spotify, noticia que recibió con mucho agrado.

“No soy la persona que puede voltear cuando alguien le habla o le da la mano, nunca podré ser así y creo que eso te trae buenas cosas en la vida, y no lo hago por conveniencia lo hago por corresponder, porque cómo podría pagar tantas manos extendidas, gente que con su mirada me cobija, me aprecia, que acepta las canciones, porque la música es un lenguaje que todo mundo escucha y solo unos cuantos hablan, pero es válido ser siempre agradecido”, precisó Napoleón.

Napoleón, reconocido y respetado en la industria musical comentó que le entristece la descontextualización que se le hacen a ciertas canciones, donde se utilizan groserías y cuyas letras hablan del mismo tema como es el sexo, también de la manera en la que es tratada la mujer en estos asuntos.

“Cuando veo cómo se le falta al respeto a la mujer, se le maltrata y ofende, me da tristeza, porque yo creo que la música es cultura”, refirió el cantautor.