Lolita Banana, la primera drag queen mexicana en competir en ‘RuPaul’s Drag Race’

El pasado 25 de junio se estrenó la primera temporada de Drag Race France por medio de WOW (World of Wonder) Presents Plus, la cual está conformada por 10 participantes entre ellos, Elips, La Big Bertha, La Gran Dame, Paloma, Kam Hugh, La Briochée, La Kahena, Lova Ladiva, Soa de Muse y Lolita Banana. Para esta edición, la host será Nicky Doll, participante de la temporada número 12 de ‘RuPaul’s Drag Race’.

Drag Race France. Lolita Banana, la primera drag queen nacida en México en competir en ‘RuPaul’s Drag Race’. / Foto: World of Wonder

Lolita Banana, la primera drag queen nacida en México en competir en ‘Drag Race France’

Uno de los participantes que más llamó la atención fue Lolita Banana, la primera drag queen nacida en México en competir en ‘Drag Race France’. Esteban Inzúa de 36 años de edad, mejor conocida como Lolita Banana, nació en Ciudad de México y de acuerdo con su biografía de Facebook, es bailarina, coreógrafa, profesora de jazz, zumba y bailes latinos.

Lolita Banana hace su debut con una canción de Thalia

Desde el primer momento, Lolita Banana acaparó la atención de todos e hizo su debut con el tema lanzado en 1997 “Echa Pa’ lante” de la cantante mexicana Thalía, el cual pertenece al álbum “Amor a La Mexicana”. Lo que lo llevó a dejar boquiabiertos a todos los concursantes con su lip sync, e incluso, se ganó los aplausos de los jueces Daphné Bürki y Kiddy Smile, al igual que los del presentador Nicky Doll.

Se informa que la primera temporada de Drag Race France constará de ocho episodios en total dde una duración de 60 minutos cada uno y la primer drag eliminada fue La Kahena.