Duelo de moda: Gaby Spanic repite el look de JLO

Un verdadero duelo de divas protagonizaron la actriz Gaby Spanic y la puertorriqueña Jennifer López. Ambas sorprendieron en las redes sociales con un atuendo repetido que generó reacciones entre los fanáticos, quienes respondieron a la gran pregunta: ¿quién lució mejor?

La protagonista de La usurpadora, entre otras telenovelas exitosas, posó en su Instagram con el elegante y sensual vestido negro y transparencias que dejaron ver sus curvas. En el mensaje agradeció a Israel Garrido, reconocido diseñador que suele acompañar a la actriz venezolana en las alfombras rojas.

Con este atuendo, Spanic se dejó ver en la multitudinaria PRIME MEX, realizada el fin de semana en el Zócalo capitalino con varias celebridades que apoyan a la comunidad LGTBI. La famosa fue una de las invitadas especiales y coronadas como madrina de honor por el público que apoya su carrera.

El espectacular vestido también lo usó Jennifer López en la alfombra roja de su esperado documental “Half time” producido para Netflix. La diva del Bronx también lució su figura que le ha ganado elogios a los 53 años de edad. Los fanáticos así respondieron al reto de la moda protagonizada por las artistas y opinaron sobre su favorita.

“Quiero a @jlo pero en definitiva lo luce mejor @gabyspanictv #DivaDeDivas”, “Las dos hermosas pero esta mujer guapa le rezo”, “Inspiración a parte, te quedó 100000 veces más perfecta” y “Hecho el mismo vestido una obra de arte en tu cuerpo, Gaby... DI VI NA”, se leyó ente los comentarios.

Gaby Spanic luce una figura espectacular a sus . La actriz no duda en presumir los resultados de su reciente cirugía, proceso que compartió en las redes sociales con emoción ya que le permitió recuperar lozanía en su rostro y la firmeza de sus curvas. “No me inyecté nunca las pompas ni me puse prótesis, no, de verdad vengo de familia muy curvilínea, al contrario me quité... siempre he tenido buen cuerpo porque me he cuidado mucho”, expresó.

En el caso de JLo, el traje que lució en la premiere de Halftime es un diseño del afamado Tom Ford, quie además trabajó para reconocidas casas de moda como Gucci y Yves Saint Laurent. Con este vestido la famosa puertorriqueña volvió a sorprender con su abdomen plano y su escultural figura, confirmando que es una de las más bellas y elegantes de la farándula.